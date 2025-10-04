Отвориха за движение прохода "Петрохан"

Проходът "Петрохан" беше отворен за движение малко след 16.00 ч. днес, след като вчера остана затворен през целия ден заради обилен снеговалеж и паднали дървета и клони. Пътят, който е най-кратката връзка между София и областите Монтана и Видин, е бил инспектиран от екипи на пътната администрация.

Настилката е почистена до асфалт и вече е суха. От трасето са премахнати падналите клони и дървета.