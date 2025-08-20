Парк "Врана" отново отваря врати и ще бъде безплатен

Областният управител на София-град Стефан Арсов обяви, че до няколко месеца парк "Врана" отново ще започне да приема посетители, като вече няма да се плаща вход. Процедурата по прехвърлянето на собствеността на парка музей от общината към държавата е на финала, добави той пред БНТ, само ден след като той официално прие парка, след като Столична община изпълни изискванията.

Дотук се стигна след като кметът Васил Терзиев постави ултиматум в началото на юли с искане Столичната община официално да получи правото да стопанисва имота.

Областната управа обаче отказа и реши сама да се грижи за парка като правителството отпусна 1 400 000 лв. за стопанисването на парка за една година.

Снимка: БГНЕС

Какво ще бъде новото в парк "Врана"

Първоначално ще бъде направен ремонт на оградата, а след това ще бъдат премахвани и опасните дървета. Нови ще бъдат засадени при следващото отпускане на средства. "Входът ще бъде безплатен, защото нямаме право да извършваме търговска дейност, но и искам да има свободен достъп, за да може абсолютно всеки да се наслаждава на парка. След като бъде направен във вид за посещения, ще сезирам общината отново да пуснат и градския транспорт дотам, за да има лесен достъп", заяви Стефан Арсов в репортаж на БНТ.

В парк "Врана" се намира и Царският дворец, а цялото пространство е разположено югоизточно от град София. Паркът е създаден лично от Цар Фердинанд I в периода 1899-1912 година.