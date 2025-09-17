"Гледам София с други очи": Васил Терзиев каза има ли мнозинство и с кого управлява

"Сега имам по-различни очи да гледам всичко, което сме наследили и са положили камък по камък. Това при мен води до огромна мотивация и това, което не ми харесва, да го поправим заедно. Аз не съм имал комфорта да имам мнозинство и се налага да се боря с 61 човека да ги убедя дали една идея е добра или лоша". Това заяви кметът на София Васил Терзиев пред bTV. Една от целите на Терзиев е градът да бъде по-добре поддържан.

И се заяде с политическите си опоненти от ГЕРБ, като заяви, че като чуе от тях прозрачност, малко странно. "Съдете това, което правим по резултатите, а не по клюкарските теми", призова Васил Терзиев. Той бе категоричен, че управлява София с чудесен екип, с ПП-ДБ и с разума на общинските съветници.

"Натиск винаги е имало, но моята работа е да не допускам и това да не се отразява на работата на общината", уточни Терзиев. Кой с кого си е говорил столичният кмет не знае.

Той обясни, че има над 50 събития в София за празника на града, както и тържествена сесия на Столичния общински съвет (СОС). Програмата продължава с тържесвен водосвет и заслужилите в областта на културата. Кулминацията ще е концерт пред храм-паметника "Свети Александър Невски". "Много често очакванията са, че политиците трябва да решат всички проблеми, но решаването на проблема зависи от всички нас. Хубавите градове имат хубави общества, не само хубави тротоари и градинки", посочи Терзиев. Днешният ден ще бъде учебен за учениците.

Кои са приоритетите на Терзиев?

Васил Терзиев е много доволен от това, което е свършено в образованието. "Десетки детски градини се строят и дострояват, има много проекти, свързани с училищата. Десетки училища ще бъдат разширени, ще се достроят по-големи зали, кабинети и прекрояване на училищния двор, който да стане един зелен озис", представи целите си кметът.

Васил Терзиев заяви, че софиянци ще могат да видят какво се е свършило, след като бъде представен отчетът за втората година на управление на сегашния кмет. За него фокусът винаги е да подреди цялата система как работи, за да се свали нивото, което е необходимо един човек да влезе на скорост. "Повече усилия влагам в невидимата част, защото когато това нещо работи както трябва много по-лесно е нов човек да влезе и да бъде ефективен", коментира столичният кмет.

