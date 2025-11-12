Патронажна грижа за уязвими семейства в Пловдив прекратява дейността си

Когато едно момиче е станало майка преди да е станало възрастен, това го поставя в особено уязвима позиция.

Когато това майчинство се случва на фона на системна семейна бедност, ниско образование и липса на социална подкрепа, най-често заплашва и майката, и детето с водовъртеж от житейски трудности.

Когато видиш тази силно уязвима млада жена мотивирана само за две години да се научи да полага качествени грижи за детето си, да планира бъдещето си, да научи български език и да започне работа, това със сигурност е нов финал на тази изтъркана история.

Разказва я една от патронажните сестри по програмата „Заедно - здраво бебе, здраво бъдеще“, която посещава уязвими млади семейства в пловдивския квартал Столипиново.

От 1 януари 2026 г. програма „Заедно - здраво бебе, здраво бъдеще“, реализирана от фондация „Тръст за социална алтернатива“, прекратява специализираната патронажна грижа за уязвими семейства в Пловдив. Екипите на фондацията работят в региона в продължение на 7 години, но през 2026 г. няма да могат да поддържат дейности по прозаични причини - липсва финансиране. Към момента то се осигурява на проектен принцип от фонд „Мечтата на Таня“, но приключва в края на 2025 г. От години екипът на програмата работи с институциите – Министерство на здравеопазването и общини, за да подсигури устойчиво държавно финансиране за тази ключова и изключително ефективна услуга. Засега обаче тези усилия не дават резултат.

Към момента програмата се прилага на две локации – в Пловдив и в София – като за целия период на работа са подкрепени над 500 майки и техните деца и семейства или около 1400 души. След съкращенията от догодина работа ще продължи само екипът в столицата.

Патронажната грижа се осигурява от специално обучен екип от медицински сестри и акушерки, които работят по лицензирания модел “Nurse-Family Partnership” (Партньорство между сестра и семейство), разработен от университета в Денвър, САЩ, и прилаган в много страни. Той е насочен към млади, икономически уязвими жени до 22 години, които очакват първото си дете и са до 28-ма гестационна седмица при записване в програмата. Екипът в Пловдив работи от януари 2019 г. в партньорство с УМБАЛ „Свети Георги“ до 2023 г., като работата е концентрирана основно в кв. Столипиново – най-големият ромски квартал в Европа, и допълнително в квартал Шекер махала.

Екипът в Пловдив включва четири семейни сестри, един супервайзор (ръководител), двама здравни медиатори и местен координатор. Медицинските специалисти провеждат между 50 и 64 домашни посещения на семейство в продължение на около две години и половина (от средата на бременността до навършване на две години на детето), като целта е не просто да дават редовни съвети, а да изградят доверие у цялото семейство, за да могат да променят някои установени в общността практики и да мотивират младите хора да се развиват. Само до 2020 г. в Пловдив са осъществени над 5000 визити, а към 2025 г. – над 21 000 за цялата програма, от които приблизително половината са в Пловдив.

Потребителките са със средна възраст на зачеване 16 години, като 45% от тях нямат завършено основно образование, а едва 13% имат средно или по-високо. В екипа са включени здравни медиатори, които подпомагат включването на бъдещите майки в програмата, превеждат при езикови бариери (много от момичетата говорят турски диалект), изграждат доверие и съдействат на сестрите при първоначалните контакти.

Снимка: Тръст за социална инициатива

Резултатите от прилагането на патронажната грижа в София и Пловдив показват, че макар да изисква усилия, редовната патронажна грижа в уязвими семейства води до истинска положителна промяна както за детето, така и за цялото семейство:

Няма регистрирани случаи на неонатална смъртност;

Делът на децата с ниско тегло при раждане е под средните нива за страната сред рискови групи;

66% от децата имат всички ваксини навреме;

90% от майките кърмят при раждането, а 51% продължават до 6 месеца;

20% от пушачките спират напълно, а останалите намаляват консумацията от средно по 9 на седно 2 цигари дневно;

16% от участничките повишават образователното си ниво, а 11,5% започват работа до навършване на 2 години на детето;

децата, включени в програмата, почти напълно преодоляват пропастта в развитието, характерна за децата от уязвими групи спрямо децата от общото население;

в дългосрочен план децата, включени в програмата, се развиват по-оптимално, по-лесно научават български език и са по-подготвени за училище.

Въпреки че на пръв поглед програмата за таргетирана патронажна грижа изглежда скъпа – с продължителност от повече от две години и десетки домашни посещения на всяко семейство – натрупаният международен и български опит показва, че това е една от най-ефективните социални инвестиции в уязвимите общности. Според данни от САЩ и Великобритания всеки вложен долар или паунд се възвръща от два до три пъти – между 1,94 и 2,88 единици печалба за всяка вложена. Ползите се измерват не само в пари, а в предотвратени разходи за социални помощи, здравеопазване, правосъдие и грижа за деца, настанени в институции. В български условия това означава, че услугата всъщност е по-изгодна от някои други социални програми: разходът на бенефициент е с около 50% по-нисък от този в общностните центрове, а ефектът обхваща не само майката, но и цялото семейство. С други думи, всяко домашно посещение, всеки разговор между сестрата и младата майка, е не просто жест на грижа, а стратегическа инвестиция в бъдещето – в деца, които ще растат по-здрави и по-образовани, и в семейства, които ще имат по-голям шанс да излязат от бедността.

Закриването на таргетираната патронажна грижа в Пловдив не е просто административно решение – то означава, освен прекъсване на доказала ефективността си специализирана подкрепа за млади майки в уязвими общности в региона, също загуба на създадени практики и обучени екипи – два ресурса, които са особено дефицитни в българската здравна система.

Повече за програмата можете да прочетете тук: https://socialachievement.org/bg/kakvo-pravim/finansirani-proekti/FF/programa-zaedno-zdravo-bebe-zdravo-badeshte/