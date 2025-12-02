ПП-ДБ свика нов протест и обяви: Внасяме вот на недоверие (ВИДЕО)

"Продължаваме промяната - Демократична България" обяви, че в петък ще внесе вот на недоверие срещу кабинета, след като по-рано днес премиерът Росен Желязков заяви, че няма да подава оставка. Лидерът на ПП Асен Василев съобщи във видео в социалните мрежи, че протестите ще продължат и ще се засилят. По думите му: "Следващата седмица, по време на дебатите на вота, ще има още по-голям протест".

Василев отново благодари на участниците в демонстрациите: "Искам да благодаря на всички, които излязоха на историческия голям протест на 1-ви декември. За това, че останахме мирни, за това, че ясно заявихме какво искаме, а то е Борисов и Пеевски да спрат да крадат българския народ и да крадат бъдещето на децатa ни".

"Искат да взривят държавата"

По отношение на отказа на премиера да подаде оставка, Василев заяви: "Преди малко Росен Желязков съобщи, че нямало да подават оставка. Явно тези хора са решили да взривят държавата. В петък ще внесем вот на недоверие.

От формацията заявяват, че през следващата седмица, когато ще се проведат дебатите по вота, ще се организира още по-мащабен протест, на който ще прозвучи посланието: "Стига! Достатъчно! Дайте шанс на бъдещето на България!"