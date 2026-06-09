"По декар на перка": Готвят мащабен ветрогенераторен парк без ПУП и общ устройствен план

РИОСВ София е разрешило строителството на 18 ветрогенератора високи 250 метра на планината Голо бърдо в землищата на Перник и Радомир. Този ветропарк го няма в общите устройствени планове, няма ПУП, не са ясни вида на съоръженията, но вече е разрешен.

За това сигнализира екологът Тома Белев – бивш зам.-министър на екологията и бивш съветник в Столичния общински съвет.

Той допълни, че не разбира как инвеститорът и РИОСВ се опитват да прескочат изменението на ОУП и изработване на ПУП, а те задължително подлежат на екологична оценка.

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Всяка перка по 1 дка

Новината беше коментирана в социалните мрежи.

"Граждани, съграждани и съселяни. Това нещо се готви да бъде сготвено на южния склон на планината Голо Бърдо! 18 перки с височина 160 м. Фундамент за всяка една 30м на 30м, което прави 900м² почти 1 дка за всяка. Било е пуснато искане за ОВОС миналата година", гласи становище по въпроса във Facebook група на Радомир и региона.

"Мисля, че е редно да запазим природните си ресурси непокътнати. Природата е най-голямото богатство, което имаме. По южния склон се намират най-красивите пътеки, където май месец цъфтят едно от най-красивите диви цветя, урумовото лале", допълва потребителят.

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Още миналата година размразяването на проекта за изграждането на ветрогенератори в Голо Бърдо запали страстите в Пернишко. Сериозно недоволство изразиха местните от засегнатите територии - общините Перник, Радомир и Батановци. Тогава инвеститорите отправиха искане за по-големи мощности. Въпреки протестите, за реализацията на парка има влязло в сила решение по ОВОС от 2013 г.

След дългогодишно забавяне, сега инициативата явно отново е в ход.