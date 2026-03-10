Войната в Украйна:

"Чували ли сте за реформи в Кралските пощи?": Пламен Димитров защити исканията за по-високи заплати

10 март 2026, 9:08 часа 194 прочитания 0 коментара
Ние заложихме тези искания още преди Коледа. Ще се връщаме към този бюджет много. Не са нови искания, те се налагат от реалността и живота. Не може да се пропуснат тези сектори. Няма желание за увеличение на заплатите, а пари има и могат да се намеря. Те ще дойдат от общите приходи. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров в ефира на БНТ относно протестите с искания за по-високи заплати в „Български пощи“, НКЖИ, градския транспорт в Русе, Варна и София и други държавни структури.

Попитан за нереформираните сектори, в които се наливат само пари, той попита дали са чували за реформи в Кралските пощи и поясни, че и в тях се наливат пари.

По думите му няма дебат и желание да се решат тези проблеми и затова се стига до протести. „Очаквайте включване и от София, ако няма чуваемост. Тази седмица очакваме да видим удължителния бюджет и да видим вътре тези средства“, каза той.

Той обясни, че трябва да има ежегоден ръст на заплатите. И предупреди, че ако ще се реже от заплатите, е готов за много тежък сблъсък. „Трябва да има ясна визия как ще се живее в България след 4 години“, смята Димитров.

„Нашето производство е ключово и трябва да се стимулират инвестициите. Искаме да се дадат хоризонти за заплатите и пенсиите, а не да се говорят празни приказки и да се прелива от пусто в празно“, обясни синдикалистът.

Тази сутрин от ДПС - Ново начало заявиха в писмо до медиите, че настояват служебното правителство да отговори на исканията на работещите в "Български пощи" за увеличение на заплатите им с 5%. Това трябвало да стане незабавно, с приемането на т.нар. удължителен бюджет. И добавят, че ако служебният кабинет не го направи, те ще внесат това предложение при обсъждането на бюджета в Народното събрание.

Виолета Иванова
