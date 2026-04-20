Почина един от големите български фотожурналисти

Почина фотожурналистът Георги Георгиев-Джони. Поклонението ще бъде на 24 април от 11:00 ч в столичния храм "Света София", съобщават от Клуба на фоторепортерите. Те припомнят, че колегата им не е успял да открие изложбата си на 10 април по повод юбилея му. "Тази беше специална и ти я беше подбрал с голяма любов", отбелязват още от Клуба на фоторепортерите.

Кой е Георги Георгиев-Джони

Снимка: Клуб на фоторепортерите - Pressphoto club/Facebook

Георги Георгиев е роден в София през 1946 г. След казармата Джони започва работа като фотограф в Съюза на българските композитори. Първите му репортажни снимки са на страниците на в. "Народна култура" година по-късно. Сътрудничи на в. "Народна младеж", а като щатен фоторепортер влиза в редакцията на "Ж.П. войн". Демократичните промени го заварват във в. "Кооперативно село". Месеци преди Тодор Живков да бъде свален, Джони редовно фотографира сбирките на дисидентите от "Екогласност" в Южния парк. Документира и първото шествие срещу режима на БКП на 3 ноември 1989 г. от Незнайния войн до Народното събрание. Тези снимки виждат бял свят едва след падането на Живков.

Социалдемократи го канят да илюстрира новия вестник "Свободен народ", а по-късно таванът на Георгиев става първата редакция на в. "Подкрепа". След няколко броя и набъбващ тираж редакцията се замогва и се пренася в цяла къща на Сточна гара. Джони работи там до закриването на вестника. Следват редакциите на "Кеш", "Новинар" и едни от най-добрите години във в. "Демокрация", чийто член на фотоотдела е до спирането на вестника. Пенсионира се в БТА. Отличен е с приза на Съюза на журналистите в България. Член е на сдружението "Клуб на фоторепортерите и фотографите в България" от самото му създаване, пише БТА.

