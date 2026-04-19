Прочута актриса почина след мистериозен инцидент в басейн

Актрисата Надя Фарес, известна във Франция и в чужбина с ролята си във филма "Пурпурните реки" от 2000 г., почина на 57-годишна възраст, след като беше намерена в безсъзнание в парижки басейн преди седмица, предаде АФП.

"С огромна тъга съобщаваме за кончината на Надя Фарес този петък. Франция загуби една голяма актриса, но за нас това е преди всичко майка, която току-що загубихме", написаха дъщерите ѝ Силия и Шана Часман в изявление, изпратено до АФП. Те молят за "уважение и дискретност" по време на траура си.

Актрисата е починала в болница, където е настанена миналата неделя, 12 април, след като е извадена в безсъзнание от водата в басейн на частен клуб в Париж. В ход е разследване, отбелязва АФП.

Надя Фарес планираше да заснеме първия си игрален филм като сценарист и режисьор през септември тази година. "Благодарение на усърдна работа, самокритичност и упоритост намерих страхотен екип, с който работим заедно по екшън комедия със Studios TF1", каза тя в последното си интервю, публикувано на страниците на списание "Гала" през януари.

В него Фарес разкри, че през 2007 г. е претърпяла "мозъчна операция заради аневризма, която съвсем не беше малка". "Бомба със закъснител, която трябваше да бъде оперирана спешно. А за четири години претърпях три операции на сърцето", добави актрисата и отбеляза, че плува четири пъти седмично.

Коя беше Надя Фарес

Родена през 1968 г. в мароканския град Маракеш, Надя Фарес израства в Ница, преди да се премести в Париж, за да се опита да направи кинокариера. Дебютира в киното през 90-те години, като е ангажирана от режисьори като Александър Аркади, Клод Льолуш, Бернар Бонвоазан.

Надя Фарес става популярна през благодарение на ролята си във филма „Пурпурните реки“ на Матийо Касовиц, в който партнира на Жан Рено и Венсан Касел. Това участи й отваря вратите към международната сцена.

Актрисата решава да прекъсне кариерата си и заживява в САЩ с продуцента Стив Часман, с когото се запознава в Нормандия и имат две дъщери, припомня АФП.

"Когато последвах съпруга си в Лос Анджелис, имах необходимост да създам свое собствено семейство и да му посветя цялото си време“, казва Надя Фарес пред списание "Гала". С Часман се разделиха преди четири години и тя завърна да живее във Франция. "Винаги съм следвала сърцето си. В ущърб на кариерата, разбира се", добавя актрисата.

През 2016 г. участва сериала "Марсилия" на Netflix. След това тя се изявяваше предимно в сериали, телевизионни продукции или филми, предназначени за стрийминг платформи, припомня АФП.

Източник: БТА