Прецедент в историята! Бленджини и националите по волейбол обраха наградите за месец септември по невиждан начин

Мъжкият национален отбор по волейбол на България и селекционерът Джанлоренцо Бленджини обраха наградите за месец септември на Пресклуб "България" по безпрецедентен начин! Волейболистите и Бленджини са получили вота на 100% от гласувалите в анкетата - нещо, което никога досега не се е случвало. 29 медии са участвали в гласуването за месец септември, като всички са дали вота си за волейболистите, които станаха втори на Световното първенство във Филипините.

Националите по волейбол бяха избрани за отбор на месец септември, а Бленджини - за треньор на месец септември. "За мен е чест, благодаря за тази награда, тя означава много. За мен винаги е било много важно да усещам подкрепа от хората, с които работя. Това внимание е важно за мен. Съжалявам, че тук не са играчите, които заслужават тази награда, те са основните герои и тяхното присъствие е изключително специално за мен и за мен е ценно, че мога да работя с тях", каза Бленджини.

"Надявам се на още много успехи, получихме безценна подкрепа от страна на федерацията през лятото, като работим за догодина, вече съм започнал мониторинг на състезателите извън чужбина", добави още Бленджини. Николай Иванов от Българската федерация по волейбол пък заяви: "Това, което се случи в последния месец, дава отражение върху младите хора в България. Давам пример с младите волейболисти, с които се видях в Кранево. Виждам у тях пламък, това ни дава стимул да работим."

"Сега е моментът управляващите да помислят за младото поколение на България, има нужда от спортна инфраструктура, която да се ползва ежедневно. Имаме зали, но нямаме бази за ежедневно ползване и децата, които искат да играят волейбол, няма къде", добави още Иванов.

