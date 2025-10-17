Войната в Украйна:

Удар в стълб: Моторист загина край Сливен

17 октомври 2025, 10:56 часа 313 прочитания 0 коментара
28-годишен мотоциклетист е загинал при катастрофа на изхода на сливенското село Боринци, съобщиха от полицията. Инцидентът станал в 17:53 ч. на 16 октомври. Мъжът загубил контрол и се ударил в крайпътен стълб, съобщиха от ОДМВР-Сливен, цитирани от БГНЕС. 

Пристигналият на място медицински екип е установил смъртта на водача.

Мотоциклетът е без регистрационни номера. По случая се води разследване.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
катастрофа загинал моторист информация 2025
