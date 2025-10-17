Удар в стълб: Моторист загина край Сливен

28-годишен мотоциклетист е загинал при катастрофа на изхода на сливенското село Боринци, съобщиха от полицията. Инцидентът станал в 17:53 ч. на 16 октомври. Мъжът загубил контрол и се ударил в крайпътен стълб, съобщиха от ОДМВР-Сливен, цитирани от БГНЕС.

Още: След само два месеца зад волана: 18-годишен обърна кола в нива

Пристигналият на място медицински екип е установил смъртта на водача.

Мотоциклетът е без регистрационни номера. По случая се води разследване.

Още: Мъж и 4-годишно дете са ударени от кола на пешеходна пътека в Пловдив