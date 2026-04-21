Спорт:

Почина Красимир Райдовски

21 април 2026, 22:15 часа 999 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
На 21 април 2026 г. е починал говорителят на правителството на Жан Виденов - Красимир Райдовски, съобщи БГНЕС. Райдовски е работил в "София прес", Българската национална телевизия и в Министерството на външните работи. Красимир Райдовски е роден на 6 юни 1946 г. в Пловдив. Завършил е ВНВУ "Васил Левски" във Велико Търново и Висшия икономически институт в София. Райдовски е работил в "София прес", Българската национална телевизия и в Министерството на външните работи.

Кариера

Той е бил щатен служител на Първо главно управление на ДС. Назначен е на 30.10.1968 г. за разузнавач III степен и постепенно стига до началник на отделение през 1985 г. През 1976 година е обучаван в разузнавателна школа в СССР.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева Отговорен редактор
почина починал смърт Красимир Райдовски
