Почина Красимир Райдовски

На 21 април 2026 г. е починал говорителят на правителството на Жан Виденов - Красимир Райдовски, съобщи БГНЕС. Райдовски е работил в "София прес", Българската национална телевизия и в Министерството на външните работи. Красимир Райдовски е роден на 6 юни 1946 г. в Пловдив. Завършил е ВНВУ "Васил Левски" във Велико Търново и Висшия икономически институт в София.

Кариера

Той е бил щатен служител на Първо главно управление на ДС. Назначен е на 30.10.1968 г. за разузнавач III степен и постепенно стига до началник на отделение през 1985 г. През 1976 година е обучаван в разузнавателна школа в СССР.