Половин София е без топла вода: Омбудсманът иска да е по-кратко

След като "Топлофикация" обяви, че десетки големи квартали с хиляди битови клиенти и множество медицински и стопански обекти ще останат без топла вода в периода до 9 септември - омбудсманът Велислава Делчева се обърна към изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД Петър Петров с препоръка да бъдат положени максимални усилия за съкращаване на сроковете на започващата планова профилактика, съобщиха от институцията.

„Като отчитам важността на предвидените инженерни дейности, подчертавам, че спирането на топлоснабдяването обхваща голяма част от столичния град. В тази връзка и на основание Закона за омбудсмана отправям препоръка да бъдат приложени всички възможни технически и организационни мерки за съкращаване на сроковете за изпълнение на предвидените дейности, при стриктно спазване на изискванията за безопасност и качество на извършваните работи“, пише омбудсманът.

Освен това Делчева посочва, че очаква след извършването на ремонтите на топлопреносната мрежа обектите и „по-конкретно изкопите да бъдат добре обезопасени, а след приключване на работата на място, увредената улична и тротоарна инфраструктура да бъде своевременно и качествено възстановена“. ОЩЕ: Половин София без топла вода за 9 дни