Половината българи ще си купуват вода за пиене: Обвинения, че ново решение на МОСВ рискува водата на България

Ново решение на Министерството на околната среда и водите може да доведе до това половината български граждани да купуват вода за пиене заради съмнения в качеството на питейната вода. За това алармира екологът Тома Белев от "Зелено движение" в свой Фейсбук пост.

"Разбирам, че всеки е зает и го гонят 1001 задачи и времето все не достига. Но и знам, че има моменти, в които ако не се включат гражданите, цялото общество тръгва по път, който го лишава от права и води до огромни излишни разходи", предупреди той.

Каква вода ще пием

Белев съобщи, че Министерството на околната среда и водите е предложило промяна в Наредба 2 за отпадъчните води, с която се разрешават нови зауствания на отпадъчни води в зоните за опазване на водите за пиене, къпане, за риборазвъждане и в защитените територии и зони.

"Не би имало проблем, ако Министерството следеше качеството на водите поне в зоните за опазване на питейни води или качеството на пречистване от станциите, но това не е така. Към момента МОСВ успява да наблюдава качеството на водите едва в 5% от източниците на питейни води. Ако се разреши в тях да се вливат нови отпадъчни води, това ще доведе до необходимост от строителство на станции за пречистване на питейните води, а при липсата на средства - до това половината български граждани да купуват вода за пиене и до планини от пластмасови бутилки", коментира екологът.

Нали си представяте каква вода ще тече от чешмата, в какво море ще се къпем и каква риба ще ядем, попита той.

Белев призова за масово пращане на отрицателни становища до МОСВ и Министерски съвет.

"За да спрем това са нужни 3 от твоите минути живот. За 3 минути може да изпратиш мейл до edno_gishe@moew.government.bg и ms_priemna@government.bg и да напишеш, че не си съгласен с изменението на Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, с която се разрешава заустване на отпадъчни води в зоните за опазване на водите", обяви той.