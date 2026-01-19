Любопитно:

Последната жена държавен глава на България е била царица Мария Кантакузина-Палеологина (СНИМКИ)

"Последният път, когато жена е била дефакто държавен глава на България е в периода 1277-1278 г., когато царица Мария Кантакузина-Палеологина управлява страната между смъртта на цар Константин Тих Асен и възцаряването на Ивайло." Това пише историкът Александър Стоянов в профила си в социалните мрежи, след като Илияна Йотова става държавен глава на страната и след оставката на Румен Радев от президентския пост.

Публикуваме историческия му разказ без редакторска намеса:

По това време страната се е намирала в състояние на гражданска война, а териториите й са били заплашени от нашествия на ромеи и татари. Мария е притисната и от болярите, които виждат в нея продължение на византийската политика в България, въпреки че тя самата има амбиция да управлява самостоятелно и да не предава царството си на своя чичо Михаил VIII, който я разглежда като просто украшение.

Именно желанието й да бъде независима и да управлява лично политическите процеси, я подтиква да се омъжи за Ивайло и да го използва като щит срещу аристокрацията, ромеите и татарите, с оглед на факта, че той единствен притежава боеспособна армия, която не е зависима от тези три противникови фракции.

За нейно съжаление планът не сработва - Ивайло има твърде много врагове, аристокрацията е в пълна опозиция, а вражеските армии не могат да бъдат отразени. През 1279 г. болярите приемат византийското протеже Йоан Асен III и изпращат детронираната царица обратно при чичо й Михаил VIII, където Мария е поставена под домашен арест и остава изолирана от властта до смъртта на василевса през 1282 г.

Сега, за първи път от близо 750 години, България ще има жена за държавен глава. Илияна Йотова е всичко друго, но не и византийска принцеса с високо образование и дипломатически нюх. От нас зависи обаче следващият ни държавен глава да не е свинепас, обречен да хвърли държавата ни в политическа бездна за четвърт век така, както го прави Ивайло.

