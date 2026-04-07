Поставят плоча в памет на загиналите на "Петрохан" и "Околчица"

Утре, 8-ми април, от 10:30 часа близки и приятели на загиналите на "Петрохан" и "Околчица" ще поставят паметна плоча на прохода Петрохан. Това съобщи Ралица Асенова - майка на загиналия Николай Златков. Припомняме, че на "Петрохан" и "Околчица" загинаха общо шестима души.
Още: Емануил Йорданов: След изборите наказателното производство по “Петрохан – Околчица“ ще бъде прекратено (ВИДЕО)
"Тъй като не можем да стигнем до самата хижа, която беше дома на нашите близки паметната плоча ще бъде поставена в отбивката на самия Проход посока хижата", съобщава Ралица Асенова.
Още: Кой сложи ореол на педофил на Калушев: Собственикът на OFFNews с ключови разкрития
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.