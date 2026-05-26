Ще се реже ли живо месо от мижавия бюджет за култура? Версии и неизвестни

В последните часове в социалните мрежи упорито се заговори, че към читалищата, театрите и музеите в България са спуснати указания за механично намаляване на бюджетите с 10%. Тази информация, тръгнала незнайно откъде, предизвика огромно възмущение, тъй като бюджетът за култура в България е унизително малък и всяко намаляване означава рязане на живо месо от и без това изстрадалия сектор. Много артисти реагираха незабавно и изразиха категоричното си несъгласие. Екипът на Actualno.com се свърза с няколко читалища, но ни бе отговорено, че подобни насоки не са получавали до излизането на този материал.

Още: Култура почти на нула: Близо 60% от българите не са ходили на театър, над 80% - на балет или опера

Информацията доведе и до политически реакции, като от "Демократична България" изпратиха официална позиция, в която се казва, че "Това не е реформа. Това е счетоводна мярка "на калпак", която наказва един от най-недофинансираните сектори в държавата."

Частично опровержение, но и още неясноти

Председателят на Съюза на артистите в България - Христо Мутафчиев, написа в своя Facebook профил, че е провел "спешен разговор със заместник-министъра на финансите г-жа Росица Велкова по повод назряващото напрежение в сектора". В този разговор той е получил категорично уверение: "предстоящите мерки за 10-процентни съкращения НЕ КАСАЯТ делегираните дейности, в т.ч. бюджетите на театрите, музеите, галериите.", пише Мутафчиев.

Той призовава колегите си да не вярват на спекулации и допълни, че е настоял пред финансовото министерство за увеличение на бюджета за сценичните изкуства, като очаква развитие по темата да има до 10 дни. "Нека не хабим енергия в борба с "вятърни мелници" и фалшиви страхове. Продължаваме да работим по същинските проблеми на културата, а не да се поддаваме на интриги. Заедно с гилдиите към Съюза на артистите оставаме бдителни и очакваме проекта на бюджет за 2026 и 2027 година", написа още Мутафчиев.

В коментарите под поста му обаче на въпрос тогава за какво се отнася това съкращение от 10%, Мутафчиев уточнява, че става дума за "разходите за заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения и свързаните с тях задължителни осигурителни вноски от работодатели по бюджетите на ПРБ, незаети бройки, държавна администрация и т.н.".

Очаква се в следващите дни да има официална информация от новата власт дали и в каква степен ще бъдат орязвани средствата в културния сектор, както и с какви мотиви, при положение че бюджетът за култура в България е срамните 0,4% от БВП.