"Заплаха за вътрешната сигурност": България е отказала виза на журналист от ТАСС

Българските власти са отказали шенгенска виза на спортен журналист от руската държавна агенция ТАСС, който е трябвало да пристигне във Варна за Европейското първенство по художествена гимнастика. Това съобщава самата агенция, като според официалния отказ кореспондентът е определен като "заплаха за държавната политика или вътрешната сигурност" на една или повече държави от Шенгенското пространство.

От ТАСС твърдят, че до момента нито един руски журналист, заявил намерение да отразява шампионата в България, не е получил входна виза. Случаят предизвика напрежение, тъй като репортерът вече е бил акредитиран от European Gymnastics и е разполагал с официално писмо от генералния директор на организацията Лиза Вортман, адресирано до българското посолство в Москва. В документа се настоява журналистът да получи достъп до състезанието, за да може да го отразява директно от залата във Варна.

Реакцията

Темата бързо предизвика реакция и в Русия. Дмитрий Свищев, първи заместник-председател на комисията по физическа култура и спорт в Държавната дума, определи отказа като "поредно неправомерно решение на европейските власти". По думите му става въпрос за "дискриминация на национален принцип" и ограничаване на журналистическата дейност, което противоречи на принципите за свободен достъп до информация.

Случаят идва на фона на засиления контрол и ограничения за руски граждани в редица европейски държави след началото на войната в Украйна. През последните месеци имаше и други подобни казуси, свързани с представители на ТАСС. През май Австрия отне акредитацията и разрешението за пребиваване на кореспондент на агенцията във Виена заради подозрения в разузнавателна дейност.

Напрежение

Подобно напрежение между София и Москва имаше и през 2023 г., когато България експулсира кореспондента на "Российская газета" Александър Гацак с мотив, че представлява риск за националната сигурност. В отговор руските власти отнеха акредитацията на кореспондента на БНР Ангел Григоров, който беше принуден да напусне Русия.

Междувременно руският посланик в България Елеонора Митрофанова заяви, че няма информация за отказани визи на журналисти, но подчерта, че се води активна работа по издаването на визи за над 150 руски фенове, които планират да присъстват на шампионата във Варна.

Европейското първенство по художествена гимнастика ще се проведе във Варна от 27 до 31 май.