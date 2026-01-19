Лайфстайл:

Преди обсъжданията: Какви са промените във втория пенсионен стълб

19 януари 2026, 12:23 часа 319 прочитания 0 коментара
Преди обсъжданията: Какви са промените във втория пенсионен стълб

Пенсионната реформа е в ход с предложението да се въведе мултифондова система чрез създаването на подфондове. Промените са темата на заседание на Съвета за тристранно сътрудничество.

Предлаганите промени в социалното осигуряване са насочени изцяло към втория стълб на пенсионната система - задължителния частен пенсионен фонд.

Към момента парите, които частните пенсионни фондове управляват, се инвестират по един и същ начин, независимо от профила или желанието на клиента. Идеята е това да се промени.

Още: Промени в пенсионната система: Нови предложения от финансовото министерство

Инвестиране по желание - по-рисково или по-консервативно

Ключовото нововъведение е предложението да се въведе мултифондова система. Това означава да се създадат подфондове, които ще инвестират парите на хората по различен начин, като това ще зависи от профила и желанието им.

Фондовете ще бъдат 3 вида - рискови, балансирани и консервативни.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Към рисковите биха могли да се насочат по-млади хора, които искат да увеличат парите си във фонда по-агресивно. Парите им ще бъдат инвестирани в по-високорискови активи, като те ще могат да инвестират в различни акции с надеждата се да им донесат по-голяма печалба.

Още: Николай Василев: Предложението на Ваня Григорова за втория пенсионен стълб стъпва на некоректни твърдения

Таксите на тези фондове ще се определят от успеваемостта и ликвидността им. Ако рискът при инвестицията се окаже неоправдан, то таксата пада.

Средният път е към балансирания фонд. Той е за хора, които вече имат спестявания и там профилът на инвестициите се променя. Така вместо по-високорискови акции, клиентът може да пожелае да се насочи към облигации. Таксите и за този фонд са на същия принцип - според успеваемостта му.

Източник: БГНЕС

Третият фонд е консервативен и негова целева група са хората, които наближават пенсионна възраст и искат да запазят спестяванията си. Там се избират инвестиции с минимален риск и се инвестира в активи като държавни ценни книжа, които най-вече се възприемат като инструменти за съхраняване на стойност срещу инфлацията, предаде Нова тв.

И за трите фонда вноската остава същата - 5% от осигурителния доход на клиента, като 2.8% се поема от работодателя, 2.2% от работника.

Още: Втората пенсия – какво се очертава да получаваме

Човек може да смени профила на фонда и типа инвестиции във всеки един момент, сочат промените.

Няма промяна при останалите два стълба - държавната пенсия по първия и доброволното осигуряване по третия. Парите по втория стълб няма да бъдат използвани от НОИ.

Синдикатите, в частност КТ "Подкрепа", се обявиха против готвените промени, с аргумента, че обществото е крайно неинформирано по темата, не поема никакъв ангажимент към парите си по втория стълб и не може да се очаква, че рязко ще започне да ги управлява активно.

В случай, че човек не избере конкретна опция от трите подфонда, автоматично ще бъде прехвърлен към балансиран подфонд.

Още: Синдикалист избухна срещу универсалните пенсионни фондове заради задължителните такси

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Пенсионна система пенсионна реформа втори пенсионен стълб
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес