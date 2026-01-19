Преди обсъжданията: Какви са промените във втория пенсионен стълб

Пенсионната реформа е в ход с предложението да се въведе мултифондова система чрез създаването на подфондове. Промените са темата на заседание на Съвета за тристранно сътрудничество.

Предлаганите промени в социалното осигуряване са насочени изцяло към втория стълб на пенсионната система - задължителния частен пенсионен фонд.

Към момента парите, които частните пенсионни фондове управляват, се инвестират по един и същ начин, независимо от профила или желанието на клиента. Идеята е това да се промени.

Инвестиране по желание - по-рисково или по-консервативно

Ключовото нововъведение е предложението да се въведе мултифондова система. Това означава да се създадат подфондове, които ще инвестират парите на хората по различен начин, като това ще зависи от профила и желанието им.

Фондовете ще бъдат 3 вида - рискови, балансирани и консервативни.

Към рисковите биха могли да се насочат по-млади хора, които искат да увеличат парите си във фонда по-агресивно. Парите им ще бъдат инвестирани в по-високорискови активи, като те ще могат да инвестират в различни акции с надеждата се да им донесат по-голяма печалба.

Таксите на тези фондове ще се определят от успеваемостта и ликвидността им. Ако рискът при инвестицията се окаже неоправдан, то таксата пада.

Средният път е към балансирания фонд. Той е за хора, които вече имат спестявания и там профилът на инвестициите се променя. Така вместо по-високорискови акции, клиентът може да пожелае да се насочи към облигации. Таксите и за този фонд са на същия принцип - според успеваемостта му.

Източник: БГНЕС

Третият фонд е консервативен и негова целева група са хората, които наближават пенсионна възраст и искат да запазят спестяванията си. Там се избират инвестиции с минимален риск и се инвестира в активи като държавни ценни книжа, които най-вече се възприемат като инструменти за съхраняване на стойност срещу инфлацията, предаде Нова тв.

И за трите фонда вноската остава същата - 5% от осигурителния доход на клиента, като 2.8% се поема от работодателя, 2.2% от работника.

Човек може да смени профила на фонда и типа инвестиции във всеки един момент, сочат промените.

Няма промяна при останалите два стълба - държавната пенсия по първия и доброволното осигуряване по третия. Парите по втория стълб няма да бъдат използвани от НОИ.

Синдикатите, в частност КТ "Подкрепа", се обявиха против готвените промени, с аргумента, че обществото е крайно неинформирано по темата, не поема никакъв ангажимент към парите си по втория стълб и не може да се очаква, че рязко ще започне да ги управлява активно.

В случай, че човек не избере конкретна опция от трите подфонда, автоматично ще бъде прехвърлен към балансиран подфонд.

