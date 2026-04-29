Предупреждение: Близо милион служители може да останат без ваучери за храна от есента

България има най-високия дял (27%) нископлатени работници в ЕС, сочи икономическо проучване, а според Индекса на потребителските цени (ИПЦ) цените на храните са нараснали с 3.7% на годишна база, при обща инфлация от 4.1% за март 2026 г. Храните са поскъпнали с 0.4% спрямо предходния месец, което е особено чувствително за нискодоходните домакинства, при положение, че храната и безалкохолните напитки представляват 32% от потребителската кошница.

Според последни данни на НСИ работещите бедни в България представляват 11.7% от работната сила, а всеки пети българин (21.25%) живее под линията на бедност от 443 евро на месец.

В този контекст инструменти като ваучерите за храна придобиват особено значение – техният положителен ефект е най-силен при работещите с ниски доходи, но остава значим и при тези със средни доходи. Данни от икономическо проучване, изготвено по поръчка на Асоциацията на операторите на ваучери за храна (АОВХ), прогнозира, че над 900 000 българи ще използват ваучери за храна през 2026 г.

През 2025 г. стойността на ваучерите за храна в България възлиза на около 818 млн. евро и е разпределена сред над 835 000 бенефициенти. Но издателите на ваучери предупреждават, че ако се запази сегашното ниво на квотата от 818 млн. евро, квотата ще бъде изчерпана до октомври 2026 г., което ще възпрепятства работодателите да предоставят ваучери за храна през последните месеци на годината.

Същото се очаква и през 2027 г. За да се осигурят средства до края на следващата година се предлага увеличение на квотата поне до 920 млн. евро. При такава квота ДДС приходите биха достигнали 184 млн. евро – близо 21 млн. евро повече от 2025 г. Ваучерите за храна се използват изцяло в „светлата“ икономика, което ги прави над 7 пъти по-ефективна от други социални разходи, тъй като стойността на ваучерите незабавно се връща обратно в националната икономика и по този начин води до нейното изсветляване.

Над 80% от работодателите предоставят на служителите си максималната необлагаема стойност на ваучерите за храна, която в момента е 102.26 евро. Без актуализация на квотата и стойността на ваучерите за храна, ролята им в социалната политика ще отслабне, както и ще намалее положителният ефект върху изсветляването на доходите и потреблението.

Системата за ваучери за храна носи значителни предимства за служителите, работодателите, бизнеса и държавата. Увеличението на квотата на ваучерите за 2026 г. ще бъде от полза за всички участници – не само като социална придобивка, но и като инструмент, който има директен ефект върху бюджета и стабилността на икономиката.