Проблемите с тротоарите на София вече са на светло: Защо и как? (ВИДЕО)

20 годишният Тихомир Гарменлиев е създател на платформата SOFaccess - дигитална карта, която показва труднопроходимите тротоари в София и изпраща сигнали до Столична община за необезопасени шахти, разбити плочки и други препятствия, които биха затруднили нормалното придвижване на гражданите.

Проектът вече е включен в програмата на Столична община и функционира от началото на декември, позволявайки на всеки гражданин бързо и лесно да подаде сигнал за проблемен тротоар, чрез избор на локация, описание на препятствието и снимка. Най-честите сигнали са за разбити настилки, повдигнати плочки от корени на дървета и липсващи капаци на шахти.

Според Тихомир, платформата изпълнява ролята на мост между гражданите и общината и целта ѝ е да съдейства не само на трудноподвижните, но и на отговорните институции.

"Платформата цели точно това - интеграция с общината, за да може всеки един сигнал да достига до нея и след това да се случват ремонти, да има някаква реална промяна. Дори една плочка да се смени благодарение на платформата, за мен ще бъде успех", сподели той пред камерите на Actualno.com.

Младият мъж вече мисли и за бъдещето на проекта, което да улесни максимално подаването на сигналите, обратната връзка и работата на Столична община.

Повече по темата и как Тихомир решава да създаде платформата - вижте в репортажа.