Прогноза за времето - 14 април 2026 г. (вторник)

Във вторник ще преобладава слънчево време. По-значителни временни увеличения на облачността ще има над Северозападна България и Рило-Родопската област, но ще остане почти без валежи. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, в Източна България от югоизток, а по долината на Струма от юг. Такава е прогнозата за времето в първия работен ден на новата седмица, изготвена от дежурния синоптик Христо Христов от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Колко ще показват термометрите?

Максималните температури в повечето места ще бъдат между 15 и 20 градуса, за София – около 17 градуса.

Времето в планините

В планините ще преобладава слънчево време. Ще има и временни увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра – около 4 градуса.

Какво ще е на морския бряг?

Над Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 12-14 градуса. Температурата на морската вода е 9-11 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, с тенденция на усилване, се казва още в прогнозата на НИМХ.

Източник: meteo.bg