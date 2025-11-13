Прогноза за времето - 14 ноември 2025 г. (петък)

През нощта ще бъде ясно и тихо. Сутринта на много места в низините, котловините и около водните басейни ще има мъгла или ниска слоеста облачност. През деня ще бъде предимно слънчево, но в долното поречие на Тунджа и Марица до около обяд, а в Дунавската равнина почти през целия ден ще се задържи мъгливо. Ще остане тихо. Минималните температури ще са между 1 и 6 градуса, малко по-ниски в котловините от Югозападна България, а максималните ще са между 13 и 18 градуса, по-ниски в местата с трайна мъгла. В София минималната температура ще е около 0 градуса, максимална - около 16 градуса.

Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца.

В планините и по морето

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по високите части до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра - около 7 градуса.

Сутринта по Черноморието ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър, променлив по посока. Максималните температури ще бъдат 14-16 градуса, малко по-ниски от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 17 мин. и залязва в 17 ч. и 5 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 48 мин. Луната в София изгрява в 1 ч. и 23 мин. и залязва в 14 ч. и 25 мин. Фаза на Луната: два дни след последна четвърт.

Източник: meteo.bg