Прогноза за времето - 18 ноември 2025 г. (вторник)

През настоящото денонощие ще бъде облачно. До сутринта на места в западната половина от страната ще започне да вали дъжд. По-значителни валежи ще има в района на Източните Родопи. Ще духа слаб, в Източна България и на места северно от планините умерен до силен южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, на места северно от планините и в Източна България - между 12° и 16°, за София – около 9°. През деня дъжд ще вали главно в Северна и Западна България. На места там, както и в южните части на Източните Родопи ще има и значителни валежи. В Дунавската равнина ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Ще прониква относително студен въздух. В Източна България вятърът ще остане от юг-югозапад и ще бъде умерен и силен, особено в югоизточната част от страната. Максималните температури ще бъдат от 8°-9° в северозападните райони до 21° в югоизточните, за София – около 15°.

Атмосферното налягане ще започне бавно да се повишава, но ще остане по-ниско от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Дъжд в планините

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 2200-2300 метра от сняг, но в Западна Стара планина границата на снега ще бъде около 1600 метра, но вечерта ще се понижи към 1300-1400 метра. Ще духа силен и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 6°.

Облачно по морето

По Черноморието ще бъде предимно облачно. След обяд и вечерта, главно по северното крайбрежие ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад, особено по южното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°. Температурата на морската вода е 14°-16°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, но с тенденция на отслабване.

Източник: НИМХ