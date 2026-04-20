Прогноза за времето - 21 април 2026 г. (вторник)

През нощта, след временно разкъсване и намаление на облачността, след полунощ от северозапад отново ще започне да се увеличава и до сутринта на места в Северозападна България ще превали дъжд. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен западен вятър. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5° и 10°, в София – около 6°. Утре още преди обяд, започналото от северозапад увеличение на облачността ще обхване цялата страна. Ще има валежи, интензивни и значителни на много места в Южна България, където ще са придружени и с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад, в Източна България от север-североизток, ще бъде слаб и умерен и с него ще прониква студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, в София – около 13°.

Атмосферното налягане ще бъде малко по-ниско от средното за месеца. Вечерта ще започне да се повишава, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Дъжд и сняг в планините

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1600-1700 метра от сняг. Значителни ще са валежите в Родопите, Странджа и Сакар, където се очакват и гръмотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, който до вечерта ще се ориентира от север. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

Валежи и по морето

Над Черноморието облачността ще се увеличи и след обяд ще бъде облачно с валежи, по южното крайбрежие интензивни и значителни по количество. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток, след обяд от изток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 17°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ