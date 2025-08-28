Прогноза за времето - 29 август 2025 г. (петък)

През нощта ще бъде ясно. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, който след полунощ в повечето райони ще стихне. В петък ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток, в югоизточните райони – от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София – около 31 градуса.

Атмосферното налягане е близко до средното за месеца. Ще продължи да се понижава и ще бъде по-ниско от средното.

В планините и по морето

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра - около 20 градуса.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 48 мин. и залязва в 20 ч. и 6 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 18 мин. Луната в София изгрява в 13 ч. и 8 мин. и залязва в 22 ч. и 32 мин. Фаза на Луната: два дни преди първа четвърт.

Източник: meteo.bg