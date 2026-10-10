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Прогноза за времето - 11 октомври 2026 г. (неделя)

10 октомври 2026, 17:30 часа 544 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Прогноза за времето - 11 октомври 2026 г. (неделя)

Какво време ни очаква в неделния ден? След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще бъде от юг-югоизток, предимно слаб. В сутрешните часове на изолирани места в източните райони видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в София – около 12°. Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана – висока и средна. Ще духа умерен до силен предимно южен вятър и температурите ще се задържат високи – дневните ще достигат 27°-29°. Над Западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи от дъжд, на отделни места временно интензивни и с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20°-22°, в София – около 21°. След обяд вятърът ще се ориентира от северозапад.

В планините

Над планините в Западна България облачността ще е значителна с валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над масивите от източната половина от страната ще бъде с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа умерен, на места по северните склонове и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра – около 11°.

По Черноморието 

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 25°. Температурата на морската вода е около 20°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Източник: meteo.bg

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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