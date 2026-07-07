Неочаквано: Химичният състав на земната атмосфера се промени и нещо странно се случи под земята

По време на най-тежката суша в историята на Амазонка, нещо странно се случи под земята - учените забелязаха, че химичният състав на атмосферата на нашата планета се е променил.

Промяна в химичния състав на атмосферата на Земята

Почвата обикновено действа като гъба, тихо попивайки от въздуха газ, произвеждан от растенията, наречен изопрен. Но учените са открили, че по време на най-тежката суша в историята на Амазония се е случило нещо странно под земята - почвата просто е спряла да абсорбира газа, пише Earth.com.

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В ново проучване екип от Института по химия „Макс Планк“ установи, че способността на почвата да абсорбира газ е спаднала до около една четвърт от нормалните нива, когато сушата и жегата са довели до екстремни условия. Учените предупреждават, че тази промяна има последици, които се простират далеч отвъд тропическите гори.

Екипът е измерил движението на изопрен в почвата на тропическите гори в продължение на няколко сезона, включително рекордния сух сезон през 2023 г. в Амазонка, когато мощното събитие Ел Ниньо доведе до исторически ниски нива на реките и силно отслабена растителност в целия регион.

Предишни проучвания вече показват, че изопренът се образува в растенията, като тропическите гори го произвеждат в огромни количества: над 500 мегатона годишно в световен мащаб, като Амазонка е един от най-големите източници на Земята.

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Почвата играе важна роля в абсорбирането на изопрен от атмосферата и помага за контролиране на нивата му. Все още е загадка как точно това се случва в реални условия в тропическа гора, а не в лаборатория. Въпреки това екипът успя да измери газообмена между почвата и атмосферата в Амазонка в продължение на няколко сезона, както и по време на историческа суша в региона.

Водещият автор Джовани Пулиезе и неговите колеги установиха, че по време на климатичния екстремум, предизвикан от Ел Ниньо през 2023 г., усвояването на изопрен от почвата рязко е спряло да реагира на повишени концентрации на изопрен в околната среда. Резултатите са в съответствие и с физиологичните ограничения върху почвените организми, когато влажността на почвата падне под 20%.

Учените стигнали до заключението, че микроорганизмите в почвата, които обикновено разграждат изопрена, вероятно се сблъскват с проблем, когато влажността падне под определено ниво. Казано по-просто, микроорганизмите просто спират да работят и тяхната ефективност се намалява повече от четири пъти в сравнение с нормалните условия.

Екипът установи, че когато екосистемата на Амазонка преживява краткосрочни засушавания и екстремни горещини, нивата на изопрен в атмосферата се увеличават. Това се дължи на увеличените емисии от дърветата и едновременното намаляване на абсорбцията му от почвата.

Междувременно стана ясно, че спроучване на НАСА и японския университет „Тохо“, атмосферата ще загуби способността си да поддържа живота, какъвто познаваме днес, след определен период от време. Изследването е ръководено от двама изследователи - Казуми Озаки и Кристофър Рейнхард.

Според учените след около един милиард години атмосферата може да се промени завинаги. Изследването е проведено с помощта на съвременни симулации и посочва, че затоплянето на Слънцето, което се случва бавно, може да бъде основната причина за това, тъй като когато светимостта му се повиши, температурата на планетата ще се повиши, което ще доведе до драстично намаляване на въглеродния диоксид (CO2) в атмосферата.

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