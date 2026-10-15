Прогноза за времето - 16 октомври 2026 г. (петък)

През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - между 10° и 15°. В София минималната температура ще бъде около 3°, максималната – около 10°.

Атмосферното налягане ще се понижи и ще доближи средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Облачно в планините

В планините ще бъде предимно облачно. Ще вали сняг, под 1300 метра дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 1°.

Повече облаци и по морето

По Черноморието ще бъде предимно облачно. Ще има валежи, главно по южното крайбрежие. Ще духа умерен до силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат 14°-16°. Температурата на морската вода е 19°-20°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ