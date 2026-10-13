Войната в Иран:

Тръмп си затваря очите пред изтекли данни: Няма как Русия и Китай да помагат на Иран!

13 октомври 2026, 10:47 часа 998 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп си затваря очите пред изтекли данни: Няма как Русия и Китай да помагат на Иран!

След като сключи изключително спорната сделка с диктатора Владимир Путин за руски горива на американския и световния пазар, вдигайки част от санкциите срещу Москва, президентът на САЩ Доналд Тръмп явно сам затваря очите си, че Руската федерация и Китай не действат срещу интересите на Щатите. Става въпрос за тяхната подкрепа за Иран, срещу когото Вашингтон води война от 28 февруари насам.

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В публикация в социалната си платформа Truth Social републиканският президент на САЩ обяви, че не вярва Москва и Пекин да помагат на Техеран военно.

"Виждам толкова много коментари от идиотите от радикалната левица и от лунатици, че Китай и Русия помагат на „прекрасната“ Ислямска република Иран. Ако наистина го правят, то е в много ограничена степен, но аз изобщо не вярвам, че е така. Те имат твърде много да губят, а ние бихме разбрали за това – и то много бързо! Благодаря ви за вниманието, което обръщате на този въпрос", написа Тръмп сутринта на 13 октомври българско време.

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Снимка: Getty Images

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Помагат ли наистина Русия и Китай на Иран? Получени данни опровергават Тръмп

Коментарите му идват на фона на разпространени в авторитетни западни медии данни, че Москва помага на един от големите си съюзници със сателитни данни и разузнаване във войната срещу Съединените щати. Според данни на The Washington Post, разкрити от служители на разузнаването, Русия предава на Иран координатите на американски военни обекти - включително кораби и самолети - в Близкия изток: Русия се намеси във войната в Иран: Първи данни (ВИДЕО).

За китайската намеса също има медийни публикации, базирани на източници от разузнавателната общност. Такава например излезе в The Wall Street Journal по време на визитата на китайския лидер Си Дзинпин при Тръмп в САЩ през септември. В материала бяха разпространени данни на иранските митнически служби, които показват около 1300 пратки с китайски компоненти с двойно предназначение, изпратени до иранското военно министерство през тази година - до месец юни: Докато Си е при Тръмп: WSJ пусна данни за китайска военна подкрепа към Иран.

Сред пратките са електроника, двигатели, GPS оборудване и части за самолети, които могат да се използват в дронове и ракети.

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По-рано тази година излезе и материал на Financial Times, написан на база на изтекли ирански военни документи. Той показа, че спътникът TEE-01B, произведен и изстрелян от китайската компания Earth Eye Co., е бил придобит от Аерокосмическите сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (Иранската революционна гвардия), след като е бил изстрелян в Космоса от Китай.

Иранските военни командири са насочили спътника да наблюдава основни американски военни обекти, става ясно от списъци с координати с времеви отметки, спътникови изображения и орбитален анализ. Снимките са направени през март - преди и след удари с дронове и ракети по тези места: Не само Русия помага: Китайски шпионски сателит е дал коз на Иран срещу военни бази на САЩ.

В същото време Китай е най-големият купувач на ирански петрол в света.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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