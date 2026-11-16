Обърнатият кораб край Камчия: Подкрепено със СНИМКА твърдение за руски дронове, властите не споменават атака (ВИДЕО)

Товарният кораб BETUL 8, който подаде сигнал за бедствие около 9:15 ч. тази сутрин (16 ноември), се е преобърнал вследствие на атака от два морски дрона, твърди специализираното издание Maritime.bg. Властите обаче засега не са коментирали абсолютно нищо за евентуално нападение - такова не е посочено нито в прессъобщението за спасителната акция от Министерството на отбраната, нито в това на Министерството на транспорта и съобщенията.

Припомняме, че инцидентът стана в българската изключителна икономическа зона на Черно море, на около 40 морски мили югоизточно от нос Калиакра и на 60 мили източно от устието на река Камчия. Maritime.bg цитира свой източник, според когото е имало нападение с дронове.

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Руски дронове?

Моряците от екипажа са предоставили снимка на дроновете, атакували кораба, твърди изданието (вижте я тук), и посочва, че те са идентични с безпилотните апарати, използвани срещу контейнеровоза CONTSHIP JET край Калиакра миналия месец.

Морският дрон, атакувал CONTSHIP JET, е модифицирана версия на по-стар руски модел и вероятно се управлява дистанционно чрез сателитна комуникация, коментира след инцидента тогава пред "Нова телевизия" президентът на Международната асоциация за борба с дроновете Стайко Топалов. Той обясни, че екипът му е сравнил собствените си наблюдения с оценките на експерти, с които работи в Прибалтика, Англия и Естония. Тяхното становище също е, че на 99% това е руски безпилотен апарат. Става въпрос за нова версия на модела „Мурена С-300“. Спрямо по-стария вариант - новият дрон е с подобрена конструкция и хидродинамика. Развива скорост от 50-70 км/ч и може да носи между 200 и 300 кг взривно вещество - достатъчно, за да унищожи половин пристанище и да потопи голям кораб, отчете Топалов.

Иначе българските власти не казаха нищо досега и по този случай, макар да се появиха снимки от френския патрулен самолет, който е засякъл дроновете.

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Всички 12 членове на екипажа на BETUL 8 сега са спасени и са откарани на брега - в авиобаза "Чайка" във Варна, с хеликоптери. Пред медиите замeстник-командирът на Военноморските сили (ВМС) флотилен адмирал Ваньо Мусински посочи, че всички моряци са в добро общо състояние, има един с порезна рана на главата. Уплашени и измръзнали са, но са добре, допълни той, цитиран от БТА.

Капитанът не казва защо е плавал извън териториалните води

"Без коментар" - така капитанът на BETUL 8 е отвърнал на въпрос на Maritime.bg защо е плавал извън териториалните води на България и Румъния. Териториалните води се простират на 12 мили навътре от брега. Отвъд 12-те морски мили започва изключителната икономическа зона, която може да достигне до 200 морски мили (около 370 км), но в нея държавата няма пълен суверенитет, а само изключителни права за риболов и добив на ресурси.

Никой от моряците също не знае защо се е плавало извън териториалното море. Само старши помощник-капитанът казва пред изданието, че не знае компанията собственик да е давала конкретни инструкции за маршрута.

Собствеността на 38-годишния кораб е сменена само преди няколко месеца - на 19 юли 2026 г. Тогава плавателният съд е пререгистриран под флага на Сомалия, като новата компания собственик е регистрирана в офшорна зона. Преди това корабът е бил собственост на турска компания.

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Сигналът за тревога и спасителната акция

Сили и средства от състава на Военноморските сили и на Военновъздушните сили участваха днес в операция по търсене и спасяване в Черно море. Около 9.15 ч. днес, след получен сигнал, че товарен кораб BETUL 8 потъва на около 40 морски мили югоизточно от нос Калиакра, към мястото са изпратени самолет Су-25 и два вертолета „Кугар“ от състава на Военновъздушните сили, както и четири кораба от постоянната противоминна група в Черно море – два на българските Военноморски сили, един румънски и един турски.

При извършеното обследване от въздуха екипажът на самолет Су-25 установява, че в района на инцидента има два спасителни плота, единият от които подава димни сигнали, показващи наличието на хора. В резултат на незабавно предприетите действия, всички 12 членове на екипажа на бедстващия кораб са спасени и транспортирани с хеликоптер „Кугар“ до военноморска база „Чайка“, където са поети от медицински екипи, съобщиха от Министерство на отбраната. Екипи на ГД „Гранична полиция“ и Центъра за спешна медицинска помощ ще поемат моряците, допълниха от транспортното министерство.

Кораб от състава на ВМС е извършил обследване на района на инцидента, като са взети проби от водата за изследване.

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По информация от екипажа на вертолета, цитирана от Министерството на транспорта и съобщенията (МТС), евакуираните са в добро общо състояние. Няма тежко пострадали, но хората са премръзнали.

При въздушното обследване на района е установено, че корабът е обърнат, гласи официалната информация на властите.

Операцията по търсене и спасяване се проведе под ръководството на Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация“, допълват от МТС.

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