Модернизация на армията: България купува 5 системи IRIS-T и 57 френски гаубици CAESAR

Правителството даде зелена светлина на два ключови проекта за превъоръжаване на Българската армия, които ще се реализират чрез европейския отбранителен механизъм за съвместни поръчки SAFE. На днешното си заседание Министерският съвет одобри придобиването на още пет зенитно-ракетни комплекса за противовъздушна отбрана IRIS-T SLM от Германия, както и проект за покупка на 57 самоходни 155-милиметрови гаубици CAESAR от Франция. Окончателното решение за двете сделки предстои да бъде взето от Народното събрание.

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Още 5 системи IRIS-T SLM

Кабинетът предлага на парламента да ратифицира Програмно споразумение между българското Министерство на отбраната и Федералното министерство на отбраната на Германия. То предвижда съвместно придобиване на допълнителни пет зенитно-ракетни системи със среден обсег IRIS-T SLM, произвеждани от германската компания „Diehl Defence“.

Проектът ще се осъществи чрез допълнение към съществуващия договор за доставка и има за цел сериозно да повиши способностите на българските Военновъздушни сили за защита на въздушното пространство в отговор на влошената среда на сигурност. Припомняме, че България вече сключи договор за първия си комплекс IRIS-T SLM, като новата партида ще изгради много по-плътен противовъздушен щит над страната в рамките на европейската инициатива „Небесен щит“ (ESSI).

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57 нови френски гаубици

Паралелно с укрепването на противовъздушната отбрана, Министерският съвет предлага на депутатите да одобрят и проект за инвестиционен разход за модернизация на артилерията. С него се предвижда покупката на 57 нови 155-милиметрови самоходни гаубици CAESAR, заедно с необходимите боеприпаси и спомагателно оборудване за Сухопътните войски.

С решението на кабинета министърът на отбраната се упълномощава да проведе преговори и да подпише съответните поръчки за съвместно придобиване с френския си колега. Модернизацията на артилерията по натовския калибър 155 мм е сред основните приоритети в Плана за развитие на Въоръжените сили до 2026 г. и Програмата до 2032 г.

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Новите френски гаубици трябва да заменят остарялата съветска техника и да преодолеят сериозния дефицит на Сухопътните войски в индиректната огнева поддръжка, контрабатарейната борба и поразяването на противникови резерви. По този начин България ще гарантира по-надеждно защитата на суверенитета си и изпълнението на съюзните си ангажименти в колективната отбрана на НАТО.