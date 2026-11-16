Дългогодишно лице на "Панорама" обяви, че напуска

Дългогодишната журналистка Катя Тодорова се разделя с Българската национална телевизия и предаването "Панорама", чийто екип беше част от повече от 15 години. За решението си тя съобщи с лична публикация, в която говори за свободата, личния избор и необходимостта човек да остане верен на себе си.

"Човек е изборите, които прави. Тръгнах си не защото съм избрала друг проект или екип. Направих го заради себе си. Заради волята си на свободен човек. И защото понякога да имаш мир в душата е истинският отговор на всичко важно", написа Тодорова.

Тя работи в "Панорама" от 2010 г. като редактор и репортер. Завършила е журналистика в Софийския университет и има дългогодишен опит и в Българското национално радио, където е била репортер и водещ. Още: БНТ обясни за казуса с отмененото участие за филма за Чернобил: "Не е хубаво да се лъже" (ВИДЕО)

Тодорова е автор на множество репортажи и документални филми, сред които "Време за справедливост" (2015), "Краят на илюзиите" (2016), "Разговори с дядо" (2017) и "Помни ме" (2022).

Спомен за протест за свободата на медиите

В публикацията си журналистката припомня и период от работата си в Националното радио, когато все още е била студентка. Тя разказва за стачка в защита на свободата на медиите, след която тя и колегите ѝ били прогонени.

Тодорова си спомня и за протест в подкрепа на журналистиката, на който сред малцината присъстващи разпознала баща си. Той бил дошъл като обикновен гражданин и стоял сам встрани от множеството. Още: Оставиха в ареста 19-годишен младеж, обвинен за кибератаки срещу БНР, БНТ и държавни институции

"Винаги когато ми е трудно си спомням татко в този ден. Тогава разбрах: и сам да си - остани този, който искаш да бъдеш. Човек трябва да се държи за себе си даже когато не знае как", пише журналистката.

Тя не разкрива конкретните причини, довели до решението ѝ да напусне обществената телевизия.

"Никой не ти дава свободата"

В посланието си Тодорова благодари за възможността да бъде част от екипа на "Панорама" и да реализира репортажите и филмите, които е искала да направи.

"Благодаря за шанса да бъда част от "Панорама", да снимам репортажите и филмите, които исках. Всеки ден в журналистиката е битка да избираш свободата си и да я използваш за почтени цели. Никой не ти я дава. Тя е в голяма степен "себеупование"", допълва тя.