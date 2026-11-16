"Еднолично управление без диалог": Заради спорните законопроекти готвят нов протест срещу властта утре

Многото спорни законопроекти, внесени от "Прогресивна България", и липсата на прозрачност и диалог стоят в основата на нов антиправителствен протест, който ще се проведе утре в София.

Граждани и граждански организации организират протест на 17 ноември от 18.30 на площад "Независимост" в София под наслов "Положението не е розово - демокрацията е диалог!", съобщиха от сдружение "Независим културен сектор".

Без прозрачност и диалог

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Водени от убеждението, че не хората трябва да бъдат функция на политиката, а политиката трябва да бъде в служба на хората, на 17 ноември организаторите приканват гражданите на протест, с който да се напомни на управляващото мнозинство и на всички политически партии, че основната им отговорност е да работят за хората.

"А това означава компетентност и експертност при вземането на решения; диалог и реална чуваемост; активно сътрудничество с гражданския сектор; бюджет, който отразява действителните нужди на хората и отделните сектори; категорично прекратяване на корупционните практики и гарантиране на правото на достоен живот за всеки", уточняват организаторите.

Те напомнят на парламентарното мнозинство на „Прогресивна България“, че то е избрано от народа, за да се грижи за интересите на хората. Според тях се наблюдава едновластно и почти еднолично управление без диалог с обществото и с незачитане на разделението на властите.

“Целта ни е ясно да заявим, че решения и законодателни промени, изготвени без прозрачност, експертен диалог и реална обществена консултация, и в ущърб на гражданите и отделните сектори, нямат да бъдат приемани безкритично”, гласи позицията на организаторите.

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“Всеки следващ ден носи новини за все повече спорни и противоречиви предложения от народните представители. Тази тревожна тенденция ни кара да имаме сериозни съмнения, че те не познават проблемите, предизвикателствата и спецификите на секторите, за чието развитие и устойчивост носят отговорност”, допълват те.

По време на протеста са поканени говорители от различни засегнати сфери, а организаторите приканват за обединение в името на защитата на обществените и националните интереси.

Източник: БГНЕС

Законопроектите, запалили искрата на недоволството

Организаторите мотивират своето недоволство със спорната законодателна инициатива на властта, посрещана много пъти със сериозно обществено напрежение.

Те изброиха основните законопроекти, заради които излизат на протест:

"В последните седмици множество спорни законопроекти възмутиха гражданския сектор. Общественици, активисти и граждански организации инициираха множество петиции и декларации, с които сигнализират за липса на диалог, вземане на решения противоречащи на обществения интерес и неспазване на вече поети ангажименти.

Свиването на бюджета за сектор “Култура” и липсата на чуваемост се отразиха в “Декларация за култура в Бюджет 2027”, която само за няколко дни събра над 3300 подписа. Това се случва на фона на единодушно приетата от всички партии в Комисията за култура и медии към НС, “Харта за културна политика”, чрез която се поема ангажимента за поетапно увеличение на бюджета за сектора до достигане на 1% от БВП. Не само това, но в проекта за бюджет липсват важни редове като например издръжка на новия Дигитализационен център на Българската национална филмотека. Над 300 читалища сигнализираха за скандални намаления и в техните бюджети.

Друг спорен проект е Законопроекта за регистрация на чуждестранни агенти, който цели ограничаване на правата на български медии, читалища, граждани и неправителствени организации и забрана за участие в публичния живот на всеки, получил дарения над общо 1000 евро за година, с източник от чужбина за защита на кауза.

Огромно възмущение породиха предложените промени в Закон за личната помощ. Промените предвиждат замразяване на доходите на личните асистенти, като премахват връзката на заплащането на личните асистенти с минималната работна заплата; отнемане на всички социални и трудови права и законови защита на личните асистенти и отнемане на трудов стаж, платен годишен отпуск и социално осигуряване.

Не липсват реакции и към приетият на първо четене Закон за българския език. Декларация на Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ посочва, че “той стъпва повече върху повърхностни патриотични внушения, отколкото върху научно разбиране за природата на езика. Предлагат се трудно приложими и практически безполезни решения, като задължителното транслитериране на надписи и табели, както и създаването на нови административни структури с функции, които вече се изпълняват от съществуващи институции.”

Вече с месеци студентите от НАТФИЗ “Кр. Сарафов” протестират, а от МОН не успяват да овладеят кризата и да намерят решение. Недоволства има сред студентите от много други университети като ХТМУ, УНСС и др.

Средствата за сектор “Образование”, предвидени в законопроекта за бюджет 2027, също спадат от 4.3% на 4% от БВП, а в тригодишната прогноза до 2028 ще спаднат на 3.5% от БВП. С тези числа България остава далеч под средното ниво за ЕС - 5%.

Българската асоциация по психотерапия също сигнализира за възможни етични проблеми в следствие предложени промени в чл.50, ал.3, т.4 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" и също търси диалог с ДАНС по въпроса.

Не на последно място възмущение поражда Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, публикуван на 8 октомври 2026 г. Петицията срещу тази промяна е подписана от над 4400 граждани".