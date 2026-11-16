Дигиталният щит на пътя: Как нова структура с високи технологии ще следи трафика 24/7 и ще ни пази

Край на хаотичните проверки по пътищата, на спирането на автомобили и камиони на случаен принцип и на дублирането на контролните функции между институциите. Държавата вече работи по план да промени досегашния модел чрез единна дигитална система, която ще следи трафика в реално време, ще подпомага установяването на нарушения и ще насочва полицейските екипи към конкретни проверки. Зад амбициозната промяна стоят Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) и МВР, чиято концепция предвижда нов начин за управление на пътната безопасност.

Както вече ви разказахме, умният контрол на пътя е част от мащабна реформа, в чиято основа са високи технологии, четиристепенен модел за превенция и денонощен контрол. Основата на концепцията е изграждането на Единна национална система за наблюдение и управление на трафика и пътното таксуване, която следва логическата последователност: интегриране на данни, анализ, вземане на управленски решения и въздествие в реално време.

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Четирите етапа: високи технологии ни пазят на пътя

Първият етап от системата ще използва съществуващата налична инфраструктура и данните на АПИ и Тол системата. Контролните рамки, разположени над пътното платно, регистрират преминаванията на леките и тежкотоварните превозни средства, а GNSS данните от устройствата за пътно таксуване ще осигуряват информация за маршруъите и скоростта на движение на тежкотоварните автомобили. Ще се използва и информацията за електронните винетки и тол таксите.

Важна част от този етап са данните от вече действащата технология WIM (Weigh-in-Motion), която позволява измерване на теглото на тежкотоварните превозни средства в движение, без да е необходимо те да спират. Предвижда се и надграждане на технологичните възможности с решения за проверка на геометрията, налягането и износването на грайфера на гумите на тежкотоварните автомобили.

Стартираха и тестове за дистанционно отчитане на информация от електронните тахографи, които регистрират времето за управление и почивка на професионалните водачи. Това ще подпомага насочването на контролните органи към превозни средства, за които има основания за допълнителна проверка, без да се налага спирането на целия поток от автомобили.

Вторият етап обхваща сензорните възли за трафик, които ще осигуряват непрекъснато наблюдение на пътната обстановка чрез интелигентни видеокамери и сензорни мрежи. Те ще следят скоростта, интензивността и гъстотата на трафика, ще изчисляват времето за пътуване и ще откриват пътни инциденти.

Предвижда се също изготвяне на матрици „произход-дестинация“, които ще позволяват по-добро разбиране и анализиране на транспортните потоци. Системата ще следи непрекъснато и качеството на постъпващата информация, като крайният резултат ще бъде получаването на актуални параметри на трафика в реално време.

Третата фаза в процеса по контрол представлява централната система - или Дигиталното ядро, което ще отговаря за интеграцията и анализа на събраните данни. Софтуерната платформа ще обработва постъпващата информация чрез технологии като Edge Computing и дигитални близнаци (Digital Twins).

Дигиталното ядро ще използва данните от тол инфраструктурата, като ги обединява с информация от МВР, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА), Агенция „Митници“ и застрахователните масиви за задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. При наличие на данни за нарушение се предвижда информацията да бъде отразявана в електронен доказателствен запис (ЕДЗ) и да достига като сигнал до таблетите на полицейските екипи.

Основната цел на този етап е създаването на единна оперативна картина, която да предоставя актуална информация за състоянието на пътната мрежа и нарушенията.

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Снимка: БГНЕС

Четвъртият етап е фокусиран върху Националния оперативен център, който ще изпълнява функциите на команден и координационен пункт. Предвижда се той да разполага с диспечерски екипи и денонощна комуникационна връзка. Данните от останалите компоненти на системата ще достигат до центъра, който ще осигурява изпълнението на протоколи за превенция при установен потенциален риск на пътя, оперативни действия и координация при пътни инциденти, управление на трафика, мониторинг и изпълнение на дейностите по пътна безопасност. Концепцията включва и възможности за динамично определяне на цените при пътното таксуване с цел управление на задръствания и пренасочване на трафика по типове превозни средства в различни времеви диапазони от денонощието.

При наличие на данни за нарушение системата ще изпраща целенасочени сигнали към таблетите на полицейските екипи, което ще позволява по-бърза реакция на място. Така ще се постигне по-ефективно управление на трафика и контрол в реално време, смятат от МТС и МВР.

Развитието на системата ще се основава на няколко основни направления. Сред тях са въвеждането на нови източници на данни и по-широкото използване на изкуствен интелект (AI), автоматизирането на процесите, осигуряването на европейска оперативна съвместимост и разширяването на интелигентната транспортна инфраструктура (ITS/ИТС). Тези направления ще създадат технологична основа за бъдещо надграждане на системата и по-добра координация между институциите.

Ясно разпределение на отговорностите

Съществена част от реформата е и ясното разпределение на отговорностите между отделните държавни органи. От Министерството на транспорта и съобщенията подчертават, че целта е да се прекрати практиката на паралелни проверки на пътя от различни институции, както и спирането на автомобили на случаен принцип.

Важна роля в новия модел е отредена на бъдещата Изпълнителна агенция „Автомобилен транспортен оператор“ (ИААТО). Според предложената концепция тя ще управлява тол системата, а чрез Дигиталното ядро ще осигурява събирането и анализа на информация, необходима за по-ефективен контрол на пътя. Самата агенция няма да спира автомобили и да извършва проверки на място - тази задача се предвижда да бъде възложена на МВР в качеството на единен контролен орган на пътя.

Според предложения модел МВР, чрез „Пътна полиция“, ще поеме физическите проверки на превозните средства на пътя. Полицейските екипи ще получават сигнали директно от Дигиталното ядро и ще могат да насочват проверките към конкретни случаи, при които има данни за нарушения.

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Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) към МТС се предвижда да преустанови проверките на пътя и да се съсредоточи върху регулаторните и лицензионните си функции. Дейността ѝ ще включва контрол върху учебните центрове, пунктовете за годишни технически прегледи (ГТП), провеждането на изпити и проверките на превозвачи в транспортните предприятия.

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) ще изпълнява методическа функция, като ще отговаря за анализа на риска, мониторинга на предприетите мерки и разработването на стратегии за намаляване на пътнотранспортните произшествия.

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще запазят досегашните си отговорности като стопани на пътната мрежа. Техните функции ще продължат да включват строителството и ремонта на пътищата, зимното поддържане, както и поставянето и поддръжката на пътните знаци, маркировката и ИТС.

В крайна сметка концепцията предвижда изграждането на единна дигитална система, която да обедини събирането на информация, нейния анализ и контрола върху пътната обстановка. Чрез ясно разграничаване на институционалните отговорности и използването на съвременни технологии реформата цели да подобри пътната безопасност, да повиши ефективността на контрола и да осигури по-бърза реакция при нарушения и инциденти.

Повечето от мерките за пътната безопасност на правителството са планирани за реализация през 2027 г., но има и такива до края на 2026 г., както и за 2028 г.