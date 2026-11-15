Седмична прогноза за времето за 16-22 ноември 2026 г.

През следващите дни ще бъде доста динамично, ветровито, променливо, с чести валежи, но на места и предимно слаби. Бързо ще се затопли и дневните температури на места ще достигат и надхвърлят 20°. През нощта срещу вторник от запад на изток на много места из страната ще превали. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Още сутринта валежите бързо ще спрат, облачността ще се разкъса и временно ще намалява. Вятърът временно ще отслабне, но до края на деня навсякъде ще се завърти от югозапад и пак ще се усили , показва прогнозата за времето на НИМХ.

До -13°C: Зимата удря Европа по-рано

До края на седмицата

В сряда ще остане ветровито и топло. Облачността ще е по-често значителна, на места от запад на изток ще превали дъжд. Към края на деня и през нощта срещу четвъртък в Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от запад-северозапад. През нощта срещу четвъртък и в четвъртък валежи ще има главно в Северна България и планините. След обяд вятърът отново ще придобие южна компонента и в западната половина от страната малко ще отслабне, а в петък ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Облачността ще е променлива, на отделни места ще превали. В събота ще остане ветровито и променливо, на повече места ще превали. Температурите ще се понижат. В неделя вятърът ще отслабне, без да стихва. Вероятността за валежи е по-малка. Застудяването ще продължи.

Месечна прогноза за времето за ноември 2026 г.