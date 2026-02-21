Правителството на Гюров:

21 февруари в историята: Борбата за българската църква продължава, в Цариград е свикан църковен събор

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

21 февруари 1864 г.: Свикан е църковен събор в Цариград 

На този ден през 1864 г. по инициатива на патриарх Софроний в Цариград е свикан църковен събор заради българския въпрос. В събора участват владиците Панарет Пловдивски, Доротей Софийски и Антим Преславски, както и Гаврил Кръстевич. Те са представители от българска страна. Избрана е и комисия, чиято цел е разучаване и докладване на българските искания пред събора. Но в тази комисия са включени само гърци и борбата за църковна независимост продължава и след него.

Съборът се провежда след Великденската акция от 1860 г., при която Иларион Макариополски не споменава името на патриарха и това поставя началото на схизмата.

След нашествието на османците всички епархии на Българската патриаршия преминават в подчинение на Цариградската (Вселенската) патриаршия. На 28 февруари 1870 г. след продължителната църковно-национална борба султанът издава ферман. Чрез него се учредява Българската екзархия, която е върховна национална организация на Българската православна църква. Тя просъществува до 1953 г. Нейното създаване е резултат от дългогодишната борба на българския народ за извоюване на своя църковна независимост.

21 февруари 1881 г.: Българското правителство отправя нота до Високата порта за подобряване положението на българите

На този ден през 1881 г. българското правителство отправя нота до Високата порта, в която настоява за подобряване положението на българите в европейските вилаети на Турция. Българското правителство настоява за прилагане на чл. 23 и 62 от Берлинския договор.

Но високата порта преустановява дипломатическите си отношения с Княжеството. Те са възстановени през ноември 1882 г. На 27 януари 1882 година, българското правителство отново отправя нота до Великите сили, в която настоява за подобряване на положението на българите, останали на турска територия след освобождението.

21 февруари 1878 г.: Княз Николай Николаевич поставя ултиматум за влизане на руските части в Сан Стефано

На този ден през 1878 г. главнокомандващият Дунавската армия великият княз Николай Николаевич предава ултиматум на Високата порта - той настоява за получаване на покана за влизане на руски части в Сан Стефано. Това е ключов момент преди подписването на Санстефанския мирен договор на 3 март 1878 г. 

Таня Станоева
