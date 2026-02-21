Оранжев код за валежи от дъжд и сняг в девет области

Оранжев код за валежи от дъжд и сняг е обявен за днес за девет области в страната, съобщават на сайта си от Националния институт по метеорология и хидрология, предаде БТА. Предупреждението е за областите Кърджали, Хасково, Стара Загора, Габрово, както и за части от Пловдив, Ямбол, Смолян, Велико Търново и Сливен. Още: Закъсали коли в зимен курорт и затворен ключов проход

Къде е обявен жълт код?

Снимка: iStock

Още: Къде по пътищата снегът и зимата създават проблеми

НИМХ обяви жълт код за дъжд и снеговалежи за областите Пазарджик, Ловеч, Плевен, Русе, Търговище, Силистра, Добрич, Варна, Разград, Шумен, както и за някои населени места в областите Бургас, Велико Търново, Пловдив, Сливен и Смолян.

От Агенцията „Пътна инфраструктура“ съобщиха тази сутрин, че се ограничава движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Рожен и Превала поради снеговалеж и снегопочистване.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, които през нощта срещу събота ще се примесват със сняг. На места, главно по северното крайбрежие, ще има условия за поледици. Ще духа силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 4° и 7°. Температурата на морската вода е 4°-6°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде облачно със снеговалежи, значителни по количество в Родопите и Централна Стара планина. Ще духа силен вятърът от юг-югоизток, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад и ще отслабне. По планинските проходи ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.

През нощта срещу неделя валежи от сняг ще има в Северна България, а в югоизточните райони дъждът също ще премине в сняг. В останалата част от страната валежите ще спрат. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад. В неделя до обяд снеговалежите навсякъде ще спрат, а над Западна България и облачността ще се разкъсва и ще намалява. Дневните температури там ще се повишат и в северозападните райони и западната част на Горнотракийската низина ще достигат до 8°-10°, а на изток ще са между 2° и 7°.

През новата седмица дневните температури ще се повишат. Сутрешните ще са най-ниски в понеделник, когато в по-голямата част от страната ще са отрицателни – между минус 6° и минус 1°. В понеделник ще преобладава слънчево време, но във вторник и сряда ще има превалявания, предимно от дъжд, в планините – от сняг.

Още: АПИ: Дъжд и сняг по пътищата, шофирайте внимателно