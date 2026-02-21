Лайфстайл:

Оранжев код за валежи от дъжд и сняг в девет области

21 февруари 2026, 7:41 часа 144 прочитания 0 коментара
Оранжев код за валежи от дъжд и сняг в девет области

Оранжев код за валежи от дъжд и сняг е обявен за днес за девет области в страната, съобщават на сайта си от Националния институт по метеорология и хидрология, предаде БТА. Предупреждението е за областите Кърджали, Хасково, Стара Загора, Габрово,  както и за части от Пловдив, Ямбол, Смолян, Велико Търново и Сливен. Още: Закъсали коли в зимен курорт и затворен ключов проход

Къде е обявен жълт код?

Снимка: iStock

Още: Къде по пътищата снегът и зимата създават проблеми

НИМХ обяви жълт код за дъжд и снеговалежи за областите Пазарджик, Ловеч, Плевен, Русе, Търговище, Силистра, Добрич, Варна, Разград, Шумен, както и за някои населени места в областите  Бургас, Велико Търново, Пловдив,  Сливен и Смолян.

От Агенцията „Пътна инфраструктура“ съобщиха тази сутрин, че се ограничава движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Рожен и Превала поради снеговалеж и снегопочистване.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, които през нощта срещу събота ще се примесват със сняг. На места, главно по северното крайбрежие, ще има условия за поледици. Ще духа силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 4° и 7°. Температурата на морската вода е 4°-6°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В планините ще бъде облачно със снеговалежи, значителни по количество в Родопите и Централна Стара планина. Ще духа силен вятърът от юг-югоизток, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад и ще отслабне. По планинските проходи ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.

През нощта срещу неделя валежи от сняг ще има в Северна България, а в югоизточните райони дъждът също ще премине в сняг. В останалата част от страната валежите ще спрат. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад. В неделя до обяд снеговалежите навсякъде ще спрат, а над Западна България и облачността ще се разкъсва и ще намалява. Дневните температури там ще се повишат и в северозападните райони и западната част на Горнотракийската низина ще достигат до 8°-10°, а на изток ще са между 2° и 7°.

През новата седмица дневните температури ще се повишат. Сутрешните ще са най-ниски в понеделник, когато в по-голямата част от страната ще са отрицателни – между минус 6° и минус 1°. В понеделник ще преобладава слънчево време, но във вторник и сряда ще има превалявания, предимно от дъжд, в планините – от сняг.

Още: АПИ: Дъжд и сняг по пътищата, шофирайте внимателно

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
сняг снеговалеж дъжд снеговалежи
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес