Прогноза за времето - 20 юни 2026 г. (събота)

На 20 юни 2026 г. (събота) времето ще предимно слънчево. Развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, за София - около 29°. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 34° (Видин). Температурата на морската вода от 19°-21° по северното крайбрежие и до 23° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 15-21 юни 2026 г.

В планините

В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност в следобедните часове. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра - около 13°.

Времето в неделя

През следващите два дни времето ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд над планините, а в неделя и над Източна България ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат межПрез нощта ще се изясни над цялата страна, а вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Атмосферното налягане е и ще остане по-високо от средното за месеца.

Повече слънце или дъжд? Времето до края на юни 2026 г.

Снимки: iStock