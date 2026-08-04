Левски – Кайрат: Кога и къде да гледаме първия мач от третия квалификационен кръг на Шампионска лига?

Левски приема днес първенеца на Казахстан Кайрат Алмати в първи мач от третия квалификационен кръг на Шампионска лига. Срещата е от изключителна важност и за двата тима, тъй като победителят ще се класира за плейофите на най-комерсиалната надпревара. Отборът, който загуби пък ще участва в плейофите на втория по сила турнир на Стария континент – Лига Европа.

Левски – Кайрат: Начален час и ТВ

Левски достигна до третия квалификационен кръг на Шампионска лига, след като успя да отстрани последователно босненския Борац Баня Лука и румънския Университатя Крайова. Кайрат пък се класира за тази фаза на турнира благодарение на отстраняването на Сутиеска и Омония Никозия.

В колко часа започва мачът между Левски и Кайрат?

Двубоят между Левски и Кайрат Алмати е част от вечерната програма на Шампионска лига. Срещата е насрочена за 20:30 часа като ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“ В София..

Коя телевизия ще излъчва срещата Левски - Кайрат?

Мачът между Левски и Кайрат ще бъде предаван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчи срещата е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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