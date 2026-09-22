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Прогноза за времето - 23 септември 2026 г. (сряда)

22 септември 2026, 19:53 часа 605 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Прогноза за времето - 23 септември 2026 г. (сряда)

През следващото денонощие облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5° и 10°, по-високи по Черноморието, а максималните ще са между 17° и 22°. В София минималната температура ще бъде около 7°, а максималната – около 17°. В 3 часа и 5 минути настъпва астрономическата есен.

Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Сняг по високите места в планините

Над планините облачността ще е променлива, често значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.

Облачно по морето

Над Черноморието облачността ще е променлива, по южното крайбрежие по-често значителна и главно там на места ще има слаби валежи. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 19°-21°. Температурата на морската вода е 22°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ

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прогноза за времето
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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