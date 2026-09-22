Сухопътните войски ще проведат заключителния етап на състезанието „Ястребово око 26“ на 23 септември на Учебен център „Сливница“. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО). В състезанието участват осем отбора от формированията на Сухопътните войски.

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Военнослужещите демонстрират знания и практически умения при управлението на безпилотни летателни системи. Министър-председателят Румен Радев, министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще наблюдават демонстрации на способности и бойни умения, които ще започнат в 13:30 ч., след края на надпреварата и награждаването на победителите, допълниха от МО. Състезанието беше открито на 18 септември от заместник-командира на Сухопътните войски бригаден генерал Пламен Йорданов.

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