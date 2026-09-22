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Сухопътните войски ще проведат заключителния етап на състезанието „Ястребово око 26“

22 септември 2026, 16:22 часа 627 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на отбраната
Сухопътните войски ще проведат заключителния етап на състезанието „Ястребово око 26“

Сухопътните войски ще проведат заключителния етап на състезанието „Ястребово око 26“ на 23 септември на Учебен център „Сливница“. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО). В състезанието участват осем отбора от формированията на Сухопътните войски.

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Военнослужещите демонстрират знания и практически умения при управлението на безпилотни летателни системи. Министър-председателят Румен Радев, министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще наблюдават демонстрации на способности и бойни умения, които ще започнат в 13:30 ч., след края на надпреварата и награждаването на победителите, допълниха от МО. Състезанието беше открито на 18 септември от заместник-командира на Сухопътните войски бригаден генерал Пламен Йорданов.

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военно учение Сухопътни войски учение "Ястребово око"
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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