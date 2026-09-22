Най-важните новини за деня: 22 септември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 1 септември 2026 г.

Болен за държавата, здрав за частна клиника? "Странният случай" с д-р Мангъров* и голямата картина

56 евро цена на преглед за поставяне на анамнеза поради кожни оплаквания в частна здравна клиника – това не е нещо, от което някой би се изненадал в България. Въпросът обаче е дали лекарят, който прави прегледа, има право да работи – защото би трябвало да е в болничен и при това положение не може да работи. Actualno.com получи данни и то на база документи за потенциален случай на работещ по време на болничен лекар. Лекарят е д-р Христо Мангъров *, един от синовете на известния български специалист по инфекциозни болести д-р Атанас Мангъров. За случая вече са подадени официални сигнали – до директора на МВР болница в София (Медицински институт на МВР, държавно лечебно заведение) проф. Ненчо Смилов, до МВР като принципал на лечебното заведение, до Инспекцията по труда, до РЗОК-София и дори до Софийската районна прокуратура (СРП). Сигналът до СРП е с искане да се провери дали д-р Христо Мангъров се е сдобил с фалшив болничен лист, за да излезе в болнични (чл. 212 от Наказателния кодекс).

Не знаят езици, а искат да ни управляват: НС заделя крупна сума, за да научи депутатите на английски, френски и немски

102 хиляди евро без ДДС е заделило Народното събрание, за да организира езикови курсове за депутати и служители, пише "24 часа". Сумата е заложена за периода до 2029 г., когато би трябвало да изтече мандатът на 52-ия парламент, ако е пълен.

Напредък или разрив: ЕС удължи санкциите срещу Русия с 3 години, но без двама влиятелни олигарси

Представители на Европейския съюз се съгласиха да удължат санкциите срещу Русия, които са насочени към 3000 физически и юридически лица, за срок от три години. Това съобщи Ройтерс като се позова на свои източници. От списъка обаче бяха извадени двамата руски олигарси – Алишер Усманов и Михаил Фридман, които се превърнаха в основната спънка за приемане на ограниченията. Решението на Брюксел идва буквално часове преди крайния срок от полунощ, след който целият пакет санкции просто щеше да стане невалиден.

Геноцид в Газа, 500 млрд. долара приход за петролния сектор от войната в Украйна: Генералният секретар на ООН поиска край на войните (ВИДЕО)

Приблизително 100 дни преди края на мандата му като генерален секретар на ООН, Антонио Гутерeш произнесе широкообхватна реч, в която представи най-належащите кризи в света не като изолирани проблеми, а като различни изрази на една и съща основополагаща борба за това как и от кого се упражнява властта. „Най-голямата сила не е силата да доминираш. Тя е силата да изградиш бъдеще, което работи за всички", каза той, представяйки годишния си доклад на Организацията.

"Време е да спрем убийствата": Тръмп предупреди, че е готов да използва "адските санкции" срещу Русия (ВИДЕО)

Между Русия и Украйна ще бъде постигнато споразумение по-скоро, отколкото хората си мислят. Това заяви американският президент Доналд Тръмп по време на речта си пред годишната сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Успокояват ли се пазарите на горива и кога ще падне цената на бензина и дизела: Отговорът от експерт

Има успокояване на международните пазари на горива, леко намаляване на цените на петрола и на готовите продукти. Това дава успокоение, че вероятно тази седмица цените ще бъдат около 1,96 евро за литър. Т.е. има обръщане на тренда за ръст. Това каза Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговски, производители, вносители и превозвачи на горива в ефира на Нова телевизия. Още: Ето с колко поскъпнаха различните горива през седмицата

Тръмп: Предстои ми важно решение - да сключа сделка с Иран или да ги унищожа (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес заяви по време на речта си пред Общото събрание на ООН, че трябва да реши дали да “унищожи” Иран или да постигне “споразумение” с Техеран. “Смятам, че ще постигнем споразумение точно след изборите”, планирани в САЩ през ноември, добави веднага след това американският президент, визирайки междинните американски избори.

Зеленски пак предлага мир, Русия и Украйна се целят в "Алтернатива за Германия" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ако имате гаранции за сигурност, ще бъдете ли готов да приемете ситуация, в която Украйна запазва това, което е удържала (като територия) и Русия задържа това, което е взела (от украинските земи)? На този въпрос украинският президент Володимир Зеленски отговори това: Описаната ситуация ще замрази войната. Ще спре войната по линията на контакт и ще пренесе въпроса на полето на дипломацията, партньорите и посредниците. "Да, готови сме за това, казвали сме го – ако Русия е готова да спре огъня, без условия, просто да спре и да говори (да мине на полето на дипломацията). Ако не харесват нещо (в преговорите), добре. Ако искат да се бият след време – добре, зависи от тях, но е лоша идея. По-добрата идея е: спрете войната без (повече) загуби, преминете към дипломация":

Русия ще напада? Ограничения и промени по границите с Естония и Финландия повдигат въпроси

Русия въведе временни 10-дневни ограничения в граничните райони близо до Естония. В 5-километрова зона по границата е забранено движението през нощта извън населените места. Руските власти също така ограничиха движението на малки плавателни съдове по определен участък от река Нарва, както и лова и носенето на огнестрелно оръжие, съобщава естонската медия ERR.

Изненада: Костадин Костадинов-Петър Волгин е кандидат-президентската двойка на "Възраждане"

Костадин Костадинов е кандидатът за президент на "Възраждане". Партията обяви кандидатпрезидентската си двойка пред паметника Пирамидата на хълма Царевец във Велико Търново. Кандидатът за вицепрезидент на формацията ще бъде евродепутатът Петър Волгин. Още преди дни депутатът Цончо Ганев съобщи, че именно на 22 септември формацията ще представи своята кандидатпрезидентска двойка. По думите му датата и мястото са избрани символично заради годишнината от обявяването на Независимостта на България. Още: Илиян Василев иронизира Йотова-Вълчев: Как ще постигнете мир в Украйна?

Българско участие диктува световната мода: Лора Лилова специално в Студио Actualno (ВИДЕО)

Българският моден дизайнер Лора Лилова с пореден успех на световната модна сцена. Дни след завръщането си от филмовия фестивал във Венеция, където талантливата млада дама дефилира по червения килим с най-големите филмови звезди в света, Лора Лилова ни гостува в предаването Студио Actualno.