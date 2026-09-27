Дори не сме се срещали: Жената, обвинила Джей Зи в изнасилване, оттегли твърденията си

Жената, която обвини Джей Зи в сексуално посегателство, се отказа от твърденията си и заяви, че рапърът никога не я е изнасилвал и двамата дори не са се срещали, съобщи TMZ. В съдебна декларация анонимната жена посочи, че в обвиненията ѝ срещу музиканта, чието истинско име е Шон Картър, "няма никаква истина". Тя му се извини безусловно, включително на съпругата му Бионсе и на останалите членове на семейството.

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Новият ѝ адвокат Джеймс Блеър Нюман-младши заяви, че клиентката му продължава да твърди, че е била жертва на сексуално насилие, но е посочила Джей Зи погрешно. Жената подчерта, че е оттеглила обвиненията доброволно и не е получила пари или друга компенсация от Картър или негови представители.

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Първоначалният иск беше внесен през декември 2024 г. от адвоката Тони Бъзби. В него се твърдеше, че Джей Зи и Шон "Диди" Комбс са нападнали жената през 2000 г., когато тя е била на 13 години. Джей Зи категорично отрече обвинението от самото начало. Жената оттегли иска си окончателно през февруари 2025 г., което означава, че той не може да бъде внесен повторно. Месец по-късно Картър заведе дело срещу нея, Бъзби и адвокатската му кантора.

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След новата декларация Джей Зи се отказва от претенциите си срещу жената, но продължава съдебните действия срещу Бъзби, съобщи БГНЕС.