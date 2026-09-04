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"При уж продънен бюджет": ГЕРБ сигнализира, че Шишков е раздал 1 млн. евро бонуси в МРРБ само за 3 месеца

04 септември 2026, 11:17 часа 599 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"При уж продънен бюджет": ГЕРБ сигнализира, че Шишков е раздал 1 млн. евро бонуси в МРРБ само за 3 месеца

На фона на мерките за орязване и оптимизиране на разходите от страна на правителството, регионалният министър Иван Шишков е раздал бонуси в МРРБ на стойност 1 млн. евро само за 3 месеца. За това сигнализира бившият регионален министър Николай Нанков от ГЕРБ.

"1 млн. евро е раздал регионалният министър Иван Шишков в системата на МРРБ като бонуси на администрацията за второто тримесечие на годината. В същото време хората на Радев не спираха да говорят за орязване на парите на чиновниците - защото имало такива обществени очаквания. Дори беше прието да започнат частично да си плащат осигуровките, а от следващата година - изцяло. Шишков пък обясняваше напоително, че бюджетът е "продънен". Че е получил в наследство само проблеми. Оказа се, че пари е имало, даже и за бонуси", написа Нанков.

Той обяви, че не е изненадан, че регионалният министър говори едно, а прави друго - "по всички теми е така".

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Нанков уточнява, че данните са от писмен отговор на Шошков до него.

"Става ясно, че точната сума за допълнителното материално стимулиране в системата на МРРБ, което той е изплатил, е общо 964 305 евро. В централната администрация на МРРБ са били изплатени 580 782 евро на 400 служители. В Агенцията по геодезия, картография и кадастър - 133 000 евро на 421 служители, а в ДНСК - 250 523 евро на 318 служители. Бонуси не са получили единствено служителите на АПИ, в която е и Националното тол управление - явно са били "наказани"", разсъждава Нанков.

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Той припомня, че голяма част от професионалния му път е преминал в МРРБ и знае, че там работят много отговорни и съвестни служители. "Те заслужават добро отношение. Но българските граждани не заслужават лъжи и лицемерие от сутрин до вечер, каквото им сервира за пореден път новият регионален министър", пише още Нанков.

"Установен механизъм за стимулиране на служителите"

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От отговора на министъра става ясно, че изплатеното допълнително възнаграждение за постигнати резултати представлява приблизително 83 % от средното възнаграждение за съответната длъжност, съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

Средно за всеки месец на ръководните служители е изплатено възнаграждение в размер на 790 евро, на държавните експерти 568 евро, на главните експерти 468 евро, на старшите експерти 407 евро, на младшите експерти 333 евро и на експертни длъжности със спомагателни функции -  273 евро.

Според отговора допълнителното възнаграждение за постигнати резултати е част от установения механизъм за стимулиране на служителите в държавната администрация.

"То е обвързано с оценка на изпълнението на поставените задачи, постигнатите резултати, качеството и срочността на извършената работа и не представлява автоматично или безусловно допълнение към основното месечно възнаграждение. Определянето и изплащането му се извършва при спазване на приложимата нормативна уредба и в рамките на вече утвърдените средства за възнаграждения. Следва да се отчете, че размерът на ДМС е пряко обвързан с размера на възнагражденията на служителите, а основните заплати през разглеждания период не са увеличавани", гласи още документът.

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МРРБ бонуси Николай Нанков Иван Шишков
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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