"Оттеглям си прогнозата за хубаво време": Проф. Рачев каза какво да очакваме за първия учебен ден

Много ще е хубаво времето през почивните дни - от 3 до 6 градуса над нормата, заяви климатологът проф. Георги Рачев.

"След 10-11 септември, към първия учебен ден, ще усетим първия полъх на есента. Всеки ден денят намалява с 3 минути, слънцето вече не е толкова силно", заяви той.

Между 10-12 септември ще има студено нахлуване, което в района на Черно море може да доведе до образуване на специфичен циклон и повече валежи.

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Проф. Рачев заяви, че досега е твърдял, че времето на 15 септември ще бъде хубаво, но оттегля тази си прогноза. "Не е много сигурно, но около 15-16 септември може да има поредно хладно нахлуване и дъждове", заяви той.

Ще бъде по-хладно, с температури между 20 и 26 градуса на обяд на първия учебен ден, обяви климатологът.

Събота очакваме типично летни температури, характерни за лятото, с температури между 30 и 35 градуса. В Южна Европа особено ще бъде много топло - до 37 градуса в Мадрид.

По думите му нивото на Дунав остава стабилно ниско. След 11 септември с валежите по горното поречие е възможно това ниво да се вдигне леко.

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