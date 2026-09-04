Най-важните новини за деня: 4 септември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 4 септември 2026 г.

РАДЕВ ВЗЕ ОТНОШЕНИЕ ЗА САБОТАЖИТЕ В ГЕРМАНИЯ С ПОЗНАТИ ОТ РЕТОРИКАТА НА ПУТИН ФРАЗИ

"За мен това наистина е безрасъдно действие, но дали не е безразсъдно действие водещи държави от Европа да изпращат своите далекобойни оръжия, да се атакуват хиляди километра в дълбочина руска територия с оръжия, произведени в Европа, чрез използването на информация и инструктори от Европа? Дали това също не е безрасъдно? Какво може да очакваме, когато с нашите далекобойни оръжия се атакува дълбоко в тила на друга държава? Дали тя ще стои спокойно или ще отговори? Ето това е големият въпрос". Това каза премиерът Румен Радев от парламентарната трибуна в отговор на въпрос на бившия външен министър и депутат от ГЕРБ Георг Георгиев за руските саботажи в Германия. Думите му за безразсъдство дойдоха след изявленията на председателя на ЕК Урсула фон Дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, които са определили действията на Русия като безразсъдни в Германия - ОЩЕ: Трима, а не двама българи, са арестувани заради саботаж в Германия: Ефектът на войната на Путин

ПОД МАСКАТА НА МИР РАДЕВ И ФИЦО ЗАСТАНАХА ЕДИН ДО ДРУГ: ЗНАЦИ, ЧЕ САНКЦИИ СРЕЩУ РУСИЯ ЩЕ ПАДНАТ (ВИДЕО)

"Тази война няма военно решение. Опитите за военно решение водят към повишаване на риска и опасна ескалация. Затова призоваваме за разум, призоваваме за диалогичност, призоваваме за спиране на огъня и сядане на масата за преговори, защото дипломацията е единственото устойчиво и надеждно решение за този конфликт". Така премиерът Румен Радев приветства в Министерския съвет словашкия си колега Роберт Фицо, когото нарече на няколко пъти "Скъпи Робърт" и обяви за свой приятел. Радев не пропусна да каже как с Фицо споделят обща позиция за войната в Украйна.

БЪЛГАРСКИТЕ РУСОФИЛИ ВЯРВАТ В УМЕНИЯТА И СИЛАТА НА ПУТИН ПОВЕЧЕ И ОТ САМИТЕ РУСНАЦИ: АНАЛИЗ НА ПЕТЪР КИЧАШКИ (ВИДЕО)

"Едно от най-опасните проявления на българската бит-култура, ако щете и народопсихология, е преклонена главица сабя не я сече. То обикновено точно преклонената главица сабя я сече. Така че аз от доста време изпитвам притеснение, че има хипотеза, в която България може да се окаже между Сцила и Харибда, или казано пак разговорно, може да се окаже, че от два стола да не седнем на земята накрая." Това коментира в Студио Actualno международният анализатор и юрист д-р Петър Кичашки по повод напрежението между Германия и Русия, както и позиционирането на България по темата с напрежението на летището в Лайпциг.

ТРИМА, А НЕ ДВАМА БЪЛГАРИ, СА АРЕСТУВАНИ ЗАРАДИ САБОТАЖ В ГЕРМАНИЯ: ЕФЕКТЪТ НА ВОЙНАТА НА ПУТИН

Агенти на ниско ниво – така известната германска телевизия ARD определя арестуваните вчера, 3 септември, българи, заподозрени, че са се опитали да подпалят комплекс, в който са разположени отбранителни компании. Става въпрос за опит за саботаж в Мюнхен. Излезе и медийна информация, че е арестуван още 1 българин в Германия – според медийни спекулации цел на евентуален саботаж е и компания с разработки в областта на изкуствения интелект.

КОНЦЕНТРАЦИОННИ ЛАГЕРИ ЗА РУСНАЦИ В ГЕРМАНИЯ И КАК СЕ ПАЗЯТ РУСКИТЕ РАФИНЕРИИ: ПАРАЛЕЛНАТА РЕАЛНОСТ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Няма какво да правят нашите граждани в Германия. Да се връщат. Има война. Връщайте се у дома, няма какво да правите там, спрете с илюзиите. Скоро ще станете втора ръка хора. Вече се строят концентрационни лагери за вас. Ще ви преследват за това къде сте родени". Думите са не на кого да е, а на руският радио и телевизионен водещ Владимир Соловьов, който окупира руския телевизионен ефир от дълги години и упорито прокарва пропагандата на режима на руския диктатор Владимир Путин. Точно заради това Соловьов е под санкции от ЕС – иначе и той има имоти при езерото Комо в Италия, а най-малкият му син Даниъл обича да стои в Лондон и изглежда не си пада по "традиционните ценности", които баща му пропагандира – ОЩЕ: Синът на руския пропагандист Соловьов с прическа и черен лак отказва да се бие в Украйна (СНИМКИ)

УИТКОФ И КЪШНЪР ЩЕ ЛЕТЯТ СЪС СТАРИ ЯК-40 ДО УКРАЙНА, ЗА ДА НЕ ПРИВЛИЧАТ ВНИМАНИЕ?

Специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, ще посетят Русия и Украйна на 5 и 6 септември. Това съобщи контролираната от Кремъл руска информационна агенция ТАСС, позовавайки се на източник. "Очаква се да пристигнат в Москва, а след това в Киев - на 5 и 6 септември", заявява запознатият с плановете източник пред руската агенция.

СЛЕДВАЩАТА ЦЕЛ НА УКРАЙНА: ПЪЛНА ПАРАЛИЗА НА ТЪРГОВСКОТО ВЪЗДУШНО ПРОСТРАНСТВО НА РУСИЯ

Следващата цел на Украйна е да увеличи присъствието на свои дронове в близост до руски летища до такава степен, че Русия да бъде принудена да затвори напълно въздушното си пространство. Това ще подкопае допълнително руската икономика и ще окаже натиск върху Москва да прекрати войната, пише в свой материал WSJ.

БЕЗ ЯСНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ИТАЛИАНСКО ИЗДАНИЕ ТВЪРДИ: САЩ "ПО ТАЕН КАНАЛ" УБЕЖДАВАТ БЪЛГАРИЯ ДА ОТСТЪПИ ЗА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

САЩ "по таен канал" убеждавали България да отстъпи за Република Северна Македония. Това твърдение не е на маргинален балкански сайт, нито загадъчно изявление на македонския външен министър Тимчо Муцунски, който говореше за позитивни импулси и преговори, а идва от страниците на авторитетния икономически и финансов ежедневник в Италия Il Sole 24 Ore. Прави впечатление, че медията се позовава на "регионални източници", а не на надеждни факти и публична информация и прави исторически паралел със събития от близкото минало, за които няма официални потвърждения и документи.

УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОЩЕ МЪЛЧАТ ЗА МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА ПРЕЗ 2027 Г.

Минималната работна заплата за 2027 г. ще бъде определена, след като станат ясни всички параметри на държавния бюджет. Това заяви премиерът Румен Радев по време на парламентарния блицконтрол в отговор на въпрос на депутата от "Продължаваме промяната" Асен Василев за бюджетната рамка за следващата година и възможността Конституционният съд да обяви отделни нейни разпоредби за противоконституционни.

"БЕЗКОНТРОЛНОТО СТРОИТЕЛСТВО ГОНИ ТУРИСТИТЕ": ШИШКОВ ПРЕДСТАВИ ДРАСТИЧНА РЕФОРМА ЗА СЛЪНЧЕВ БРЯГ

"Безконтролното строителство доведе до това да си гоним туристите. От тук нататък ще има ред и законност, за да направим друг вид курорти и туризъм, тъй като сега нещата не функционират.“ Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков в Несебър. Той заедно с министъра на туризма д-р Илин Димитров се срещнаха с представители на туристическия бизнес в региона. Срещата е втора от поредицата срещи с туристическия бизнес - „Курорти и инфраструктура“.

НЕЧУВАНИ В ЕФИР ИСТИНИ ЗА КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ ОТ ЧЛЕН НА НС НА НЗОК: ХРУМКИ, НЕ РЕФОРМИ

"Защо цитирате безумни ... това са някакви хрумки на временно управляващия. Не може да се говори така – има алгоритъм, по който се определя клиничната пътека. Той трябва да включва разходи за труд, разходи за поддръжка – трябва да се види и дали има печалба. Какво значи 10% - има едни пари и трябва да ги разпределим по един начин. Какво правим – едно нищо". Думите са на д-р Иван Кокалов, дългогодишен член на Надзорния съвет на НЗОК и председател на Синдикатите в здравеопазването (КНСБ), който определи "това, което тече от министърката" по следния начин: "Не са реформи". РЗИ-тата ли са най-належащото, попита той.

"ДЕТСКА БОЛНИЦА В ТОЗИ МАНДАТ НЯМА ДА ИМА, А БЯХМЕ НА КРАЧКА": ПРОГОВОРИ ОСВОБОДЕНАТА ШЕФКА НА ИНВЕСТИЦИОННАТА КОМПАНИЯ

Истинска национална детска болница в този мандат няма да има, заради политическите назначения, които се случват, заради неясната стратегия на това министерство какво иска всъщност. Това обяви освободения преди дни изпълнителен директор на Здравната инвестиционна компания за Националната детска болница Десислава Малинова.

НОВ УДАР ОТ КИТАЙ ЗАПЛАШВА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНДУСТРИЯ

Рязкото увеличение на китайския внос, което заплашва да нанесе тежък удар върху европейския бизнес, обедини редица индустрии в подкрепа на Закона за индустриален ускорител на Европейската комисия (Industrial Accelerator Act).