"Законът разрешава сиренето, което не е сирене": Земеделският министър обеща да промени правилата до 1 ноември

Около 1 ноември е реалистично да има наредба с нови правила за млечните продукти, които да гарантират, че всеки продукт, обявен като "сирене", действително е сирене. Това обяви земеделския министър Пламен Абровски.

Той коментира изследването на "Активни потребители", според което от 12 изследвани сирена, в повечето има високо съдържание на вода, както и критиката, че всъщност с "Кошница с грижа" сме получили по-некачествена стока.

"Сирене с повишено водно съдържание означава, че протеинът в него е силно редуциран. Това се прави обикновено със суха мляко. За да можеш да го докараш до там да имаш сирене, вече се добавят изкуствените мазнини. Над едно определено съдържание това трябва да се нарича "формована извара", не "сирене"", заяви министърът.

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"Когато на теб законодателството е така създадено, че ти позволява да заобикаляш правилата, такъв тип мазнини могат да бъдат включени. В момента законодателството позволява прекалено широки вариации на "сирене"", уточни той.

Абровски заяви, че до 1-2 седмици работна група в МЗ ще започне да работи по наредбата за млечните продукти и вече само продуктите, направени от мляко по стандарт, ще се наричат сирене и кашкавал, а останалите - по друг начин.

"Има ли растителна мазнина, продуктът няма да се нарича сирене", обясни министърът.

Той обеща, че около 1 ноември може да имаме наредба с новите правила, коята да е влязла сила.

Източник: БГНЕС

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В "Кошница с грижа" все пак има 1 качествено сирене

Все пак Абровски успкои хората като заяви, че в "Кошница с грижа" се е оказало, че има и сирене по БДС, което е възможно най-качественият продукт.

""Кошница с грижа" е прекрасна инициатива на правителството. Тя е първа стъпка към подреждане на целия сектор. Това ще бъде резултатът. Нашата верига на доставки е счупена. Моделът на земеделието ни е много сбъркан", заяви той.

БАБХ умишлено не обявяват успехите си, за да не плашат

Българските граждани трябва да са спокойни, БАБХ работи и работи много добре, заяви Абровски.

По отношение на масовата критика, че се хваща само малка част от проблемната стока, той заяви, че институциите умишлено не се хвалят постоянно с успехите си, за да не плашат хората и да не всяват съмнения по отношение на качеството на хранителните продукти на пазара.

"Ако всеки ден заливате хората с информация "този продукт такъв, онзи продукт онакъв", никой няма да купува и ще направим лоша реаклама. Най-хубавото нещо е когато контролът действа, но не го афишираш", добави министърът.