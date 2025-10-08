Прогноза за времето - 9 октомври 2025 г. (четвъртък)

През нощта облачността над по-голямата част от страната ще е значителна с валежи от дъжд, които постепенно ще спират, а облачността от запад бавно ще се разкъсва. Ще духа умерен, в североизточните райони и временно силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в София – около 7 градуса. В четвъртък над източната половина от страната облачността ще остане значителна. В сутрешните часове на много места все още ще има валежи от дъжд, които през деня ще отслабват и спират. В западната половина вероятността за валежи е малка, а облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 14 и 19 градуса, в София – около 14 градуса.

Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца. През следващото денонощие ще се повишава и ще се доближи до средното.

В планините и по морето

Над планините облачността ще е по-често значителна, на места с валежи от сняг, под 1800 метра – от дъжд. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7 градуса, на 2000 метра – около 2 градуса.

По Черноморието времето ще се задържи облачно. В сутрешните часове на места все още ще има валежи от дъжд, които през деня ще отслабват и спират. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 16-17 градуса. Температурата на морската вода е 18-20 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 33 мин. и залязва в 18 ч. и 54 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 21 мин. Луната в София залязва в 10 ч. и 26 мин и изгрява в 19 ч. и 56 мин. Фаза на Луната: два дни след пълнолуние.

Източник: meteo.bg