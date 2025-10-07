Войната в Украйна:

Къде валежите спират и къде да се готвят за дъжд? Проф. Рачев разкри ще има ли циганско лято

07 октомври 2025, 07:53 часа 516 прочитания 0 коментара
Къде валежите спират и къде да се готвят за дъжд? Проф. Рачев разкри ще има ли циганско лято

И днес, и утре ще е студено. В Западна България валежите утре ще спрат, но на изток ще продължат. За всичко това е виновна "Барбара", циклон с женско име. След това този циклон ще се изтегли към Констанца. Бъдете внимателни. Службите вече са на крак и следят обстановката. От полунощ в района на Царево са паднали над 40 литра на квадратен метър, което не е малко. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

ОЩЕ: Червен код за опасни валежи: Ето къде ще вали най-много

В София тази сутрин също е студено, така ще е цял ден. Той се пошегува, че поне боклуците в "Люлин" няма да миришат. Очакват се и валежи днес в столицата.

От четвъртък започва едно топло и нормално за октомври време. "Очакваме и циганското лято", каза той.

В Пловдив и в момента вали, очакват се около 20 литра на квадратен метър.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По думите му валежите в следващите 48 часа ще са сравнително равномерни и няма да са силни и интензивни като миналата седмица.

Варна ще остане малко встрани от тези дъждове. "Там днес се очакват гръмотевици. Времето ще е облачно. След това се връщаме към нормалното време", каза проф. Рачев.

Времето днес

Продължителни и значителни валежи от дъжд ще има в източните и северните райони от страната. В югозападните и централните южни части от страната валежите ще отслабнат, но с прекъсване все още на места ще превалява дъжд. Обявени са червен, оранжев и жълт код за очаквани валежи в повечето области на страната.

Червен код е обявен за областите Бургас, Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище, Шумен и части от Ямбол.

Велико Търново, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен, Пловдив и Русе са в оранжево.

Пловдив, Сливен, Смолян и Стара Загора са оцветени в жълто.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Валежи дъжд прогноза за времето Георги Рачев
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес