Къде валежите спират и къде да се готвят за дъжд? Проф. Рачев разкри ще има ли циганско лято

И днес, и утре ще е студено. В Западна България валежите утре ще спрат, но на изток ще продължат. За всичко това е виновна "Барбара", циклон с женско име. След това този циклон ще се изтегли към Констанца. Бъдете внимателни. Службите вече са на крак и следят обстановката. От полунощ в района на Царево са паднали над 40 литра на квадратен метър, което не е малко. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

В София тази сутрин също е студено, така ще е цял ден. Той се пошегува, че поне боклуците в "Люлин" няма да миришат. Очакват се и валежи днес в столицата.

От четвъртък започва едно топло и нормално за октомври време. "Очакваме и циганското лято", каза той.

В Пловдив и в момента вали, очакват се около 20 литра на квадратен метър.

По думите му валежите в следващите 48 часа ще са сравнително равномерни и няма да са силни и интензивни като миналата седмица.

Варна ще остане малко встрани от тези дъждове. "Там днес се очакват гръмотевици. Времето ще е облачно. След това се връщаме към нормалното време", каза проф. Рачев.

Времето днес

Продължителни и значителни валежи от дъжд ще има в източните и северните райони от страната. В югозападните и централните южни части от страната валежите ще отслабнат, но с прекъсване все още на места ще превалява дъжд. Обявени са червен, оранжев и жълт код за очаквани валежи в повечето области на страната.

Червен код е обявен за областите Бургас, Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище, Шумен и части от Ямбол.

Велико Търново, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен, Пловдив и Русе са в оранжево.

Пловдив, Сливен, Смолян и Стара Загора са оцветени в жълто.